*Chuva em MG começa a refletir no Rio Piracicaba, mas intermitência ainda pode ocorrer neste sábado*

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana informa que, às 7h deste sábado (11), os reservatórios do município contabilizavam 22 milhões de litros de água. O volume ainda está abaixo do ideal, que seria de 36 milhões de litros em dias normais, mas representa o maior índice registrado nos últimos 15 dias. Ainda assim, intermitência no abastecimento pode atingir diversas regiões da cidade, sendo necessário seguir com o uso consciente da água.

O DAE informa que, com o início das chuvas no Sul de Minas, na cabeceira do Rio Piracicaba, a água do manancial em Americana apresentou leve evolução na qualidade desde a manhã de sexta-feira. Esse avanço tem contribuído para melhores condições no processo de tratamento realizado pela autarquia.

Segundo o DAE, é fundamental que as chuvas que começaram na região Sul de Minas tenham continuidade, o que está indicado nas previsões meteorológicas para os próximos dias, possibilitando que essa evolução nas condições da água se mantenha e avance gradualmente.

A autarquia reforça que as chuvas registradas em Americana não interferem diretamente na qualidade da água do Rio Piracicaba. A queda de temperatura, no entanto, pode ajudar a reduzir o consumo de água, aliviando o sistema de abastecimento.

Por isso, o uso consciente da água é fundamental para que o sistema de abastecimento volte à normalidade o mais rápido possível.

DECRETO

A Prefeitura de Americana decretou, no dia 30 de setembro, estado de emergência hídrica, medida que permite a adoção de ações emergenciais como reforço no combate a vazamentos, contratação de caminhões-pipa para atendimento em áreas específicas e intensificação das campanhas de conscientização sobre o uso racional da água.

O DAE destaca que a estiagem prolongada, nos meses de agosto e setembro, com chuvas 90% abaixo do esperado, e a baixa qualidade da água captada do Rio Piracicaba têm prejudicado o processo de tratamento, reduzindo significativamente a oferta de água para abastecimento.

A autarquia pede a colaboração da população para que adote práticas de economia e conservação da água, utilizando o recurso de maneira consciente até que a situação se normalize.