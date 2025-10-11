Sumaré lança revista City’s Book: desenvolvimento e atrativos do município

A Prefeitura de Sumaré participou, nesta quarta-feira (08), do lançamento oficial da revista City’s Book Sumaré 2025/2026, publicação que apresenta um panorama completo do município, seus avanços, potencial econômico, atrativos turísticos e oportunidades para novos investimentos. O evento aconteceu no Anfiteatro do Seminário e reuniu autoridades municipais, representantes de empresas parceiras e convidados.

Entre os presentes estiveram o vice-prefeito Andre da Farmácia, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, o diretor de Comunicação Social e chefe de Gabinete, João Cleto, além de importantes representantes do setor privado, como Ricardo Bizigatto (diretor financeiro da Selmi), Adalberto Ferreira (diretor-geral da Saboremio) e Joelma Tadei (gerente-geral do Shopping ParkCity).

O prefeito Henrique do Paraíso destacou o papel estratégico da publicação. “A revista City’s Book é um verdadeiro cartão de visitas de Sumaré. Ela mostra, com orgulho, tudo o que temos construído nos últimos meses: uma cidade moderna, atrativa para investimentos e que valoriza sua gente. É mais uma ferramenta para fortalecer nossa imagem e impulsionar o desenvolvimento econômico local”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito André da Farmácia também ressaltou a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada. “Ver nossa cidade retratada com tanto profissionalismo e destaque é motivo de alegria. Sumaré tem se tornado referência regional, e isso é resultado de um trabalho conjunto entre Prefeitura, empresas e toda a população”, disse.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, destacou o papel da revista na promoção de novos negócios. “O City’s Book é um instrumento de valorização da cidade e de estímulo ao empreendedorismo. Ele reúne dados, informações e histórias que mostram por que Sumaré é uma excelente opção para quem quer investir e crescer junto com o município”, comentou.

A revista City’s Book Sumaré 2025/2026 está disponível em versão digital e pode ser acessada pelo link: https://www.yumpu.com/pt/document/read/70788800/citys-book-sumare-sp-2025-26

