O time da Cidade Jardim garantiu sua vaga na grande final do Gigantão 2025 ao vencer o Faixa Preta por 3 a 1, em partida realizada na noite desta terça-feira (16), no Centro Cívico.

Com arquibancadas lotadas e grande presença das duas torcidas, o confronto foi marcado pela emoção dentro e fora de campo.

A final está marcada para o dia 4 de outubro.

O prefeito Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi, o chefe de gabinete Franco Sardelli e o secretário de Esportes Márcio Leal acompanharam a partida das arquibancadas, ao lado de diversas autoridades de Americana e da região.

“Foi uma bela disputa, digna da tradição do Gigantão. Quero parabenizar toda a equipe da Secretaria de Esportes pela organização, todos os atletas participantes e, em especial, o time da Cidade Jardim, que mais uma vez conquista a vaga para a final do campeonato amador de Americana”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

Adversário da Cidade Jardim sai hoje

A outra semifinal acontece nesta quarta-feira (17), às 19h, também no Centro Cívico, entre Bruxela e São Roque.

