O Palmeiras inicia nesta quarta-feira (17) seu maior desafio na Copa Libertadores até aqui. Depois de superar o Universitario, do Peru, nas oitavas de final, o time de Abel Ferreira enfrenta o River Plate, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas.

Com a melhor campanha geral da fase de grupos, o Verdão soma sete vitórias e apenas um empate em oito jogos.

O Monumental de Núñez deve receber mais de 80 mil torcedores, cenário que aumenta a pressão sobre o elenco alviverde. ‘

Palmeiras forte no ataque e na defesa

Na atual edição da Libertadores, o Palmeiras soma 21 gols marcados e apenas 4 sofridos em oito partidas, após uma campanha 100% na fase de grupos feito que já havia alcançado em 2022. O River, por sua vez, marcou 14 gols e sofreu 8 nos mesmos oito jogos, desempenho mais equilibrado.

Força dos argentinos

O River chega sob o comando de Marcelo Gallardo, que teve uma passagem vitoriosa pelo clube em sua primeira passagem, com destaque para uma Sul-Americana e duas Libertadores no currículo. O elenco conta com nomes experientes, como os laterais Acuña e Montiel, campeões mundiais com a Argentina em 2022, além da força habitual de jogar em casa.

Mesmo com a vantagem de jogar em casa o Palmeiras não perde na Argentina há sete jogos. Desde a derrota para o San Lorenzo, em abril de 2019, foram quatro vitórias e três empates, seis deles pela própria Libertadores.

