Setembro Verde: TV Cultura exibe documentário sobre a conscientização de doação de órgãos

Nesta quarta-feira (17/9), às 22h, a TV Cultura exibe o documentário Cicatrizes – O Movimento da Doação, durante o Setembro Verde, mês da conscientização sobre a doação de órgãos.

A produção traz o relato de dez pessoas transplantadas que só estão vivas por causa da doação de órgãos.

O enredo é composto por histórias de esperança, superação e gratidão, destacando a importância vital do ato de doar e como essa generosidade pode mudar para sempre a vida do transplantado e de suas famílias.

A direção é de Ana Carolina Souza e Gui Tensol.

