E-commerce brasileiro enfrenta abandono de carrinho acima de 60% e busca soluções para aumentar conversão

O e-commerce brasileiro segue em expansão acelerada, mas ainda enfrenta desafios que impactam diretamente a conversão de vendas, especialmente no momento do pagamento. De acordo com levantamento da Moosend, mais de 60% das compras online não são finalizadas, devido a falhas de autorização, processos longos e redirecionamentos que afetam a confiança do consumidor. O Pix, que já representa mais de 50% das transações digitais no país, segundo o Banco Central, exige checkouts rápidos e seguros. Cada ponto percentual perdido na conversão significa bilhões de reais em receita potencial. A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) projeta que o setor deve movimentar cifras expressivas em 2025.

Para Hugo Venda, CEO da UnicoPag, o pagamento deve ser tratado como parte central da experiência de compra. “O momento do pagamento é o ponto mais crítico da jornada online, onde todo investimento em marketing, tráfego e experiência do cliente pode se converter em venda ou se perder no abandono de carrinho. Tecnologias como antifraude em tempo real, retentativa inteligente e checkouts personalizados são fundamentais para aumentar a taxa de aprovação e reduzir prejuízos”, afirma.

Especialistas apontam que a adoção de soluções que integrem pagamentos, automações e gestão do e-commerce em uma única plataforma tem se mostrado decisiva. Checkouts transparentes, personalizáveis e alinhados ao perfil do comprador não apenas aumentam as taxas de aprovação, mas também fortalecem a fidelização e melhoram a eficiência operacional. A combinação de métodos nativos de pagamento, como o Pix, com tecnologias antifraude e retentativa inteligente permite que lojistas e marketplaces capturem vendas antes perdidas, transformando o pagamento em vantagem competitiva estratégica.

Segundo Hugo Venda, olhar para o pagamento como parte da experiência e investir em tecnologia para torná-lo fluido, seguro e adaptado ao perfil do cliente será um diferencial competitivo nos próximos anos. “Quem tratar o pagamento como parte da experiência e investir em tecnologia para torná-lo fluido, seguro e adaptado ao perfil do cliente terá vantagem competitiva clara nos próximos anos”, finaliza.

