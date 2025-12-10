Cidades da região têm 35,2 mil famílias beneficiadas no Bolsa Família

Pagamento do benefício é antecipado em dezembro, com início nesta quarta-feira (10)

Leia Mais notícias da cidade e região

As cinco cidades de cobertura do Novo Momento possuem, somadas, um total de 35.193 famílias atendidas atualmente pelo programa Bolsa Família, do Governo Federal. Sumaré, com 12.393, é responsável por 35,2%. Em seguida aparece Hortolândia, com 11.175 (31,7%), seguida de Americana, com 5.790 famílias beneficiadas (16,4%), Santa Bárbara d’Oeste, 4.015 (11,4%), e Nova Odessa, com 1.820, sendo 5,1%.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome disponibilizou mais cedo o pagamento do benefício em dezembro. Nesta quarta-feira (10), 18,7 milhões de famílias começam a receber o Bolsa Família, com um valor médio de R$ 691,37 por domicílio. O investimento do Governo do Brasil ultrapassa R$12,74 bilhões neste mês, beneficiando 48,92 milhões de pessoas.

Em dezembro, o programa de transferência de renda incentivou novas 169,9 mil famílias a aumentarem a renda e ingressarem na Regra de Proteção. O mecanismo garante que, durante 12 meses, as famílias que ultrapassarem o limite de renda de R$ 218 por pessoa possam continuar recebendo 50% do valor do benefício, desde que a renda não ultrapasse R$ 706 por pessoa. Ao todo, são 2,33 milhões de famílias melhoraram de vida e seguem na Regra de Proteção.

Mesmo com a antecipação, o pagamento do Bolsa Família segue o calendário escalonado, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Famílias que vivem em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública recebem o benefício no primeiro dia do cronograma de pagamento.

Públicos Prioritários

Os grupos prioritários têm preferência para ingressar no Bolsa Família por estarem em situação de maior vulnerabilidade, desde que atendam às regras do programa. Neste mês, serão contempladas 243,43 mil famílias indígenas, 285,07 mil famílias quilombolas, 390,79 mil famílias com catadores de material reciclável, 247,66 mil famílias com pessoas em situação de rua e 647,70 mil famílias em risco de insegurança alimentar, totalizando 1,82 milhão de famílias.

Cesta de benefícios

O Benefício Primeira Infância (BPI), de R$ 150, é pago a 8,4 milhões de crianças de até sete anos incompletos, somando R$ 1,19 bilhão em repasses. Já o Benefício Variável Familiar Criança (BV) garante um adicional de R$ 50 para 11,3 milhões de crianças e adolescentes entre sete e 16 anos incompletos, totalizando R$ 524,03 milhões.

No caso do Benefício Variável Familiar Adolescente (BVA), também de R$ 50, são 3,10 milhões de adolescentes de 16 a 18 anos incompletos beneficiados em dezembro, totalizando um investimento de R$ 142,26 milhões.

O Benefício Variável Gestante (BVG) contempla 627 mil gestantes, com o repasse de R$ 29,27 milhões, enquanto o Benefício Variável Nutriz (BVN) destina R$ 21,98 milhões a 460 mil famílias responsáveis por alimentar crianças de até seis meses.

Perfil das famílias beneficiárias

Do total de 48,92 milhões de pessoas atendidas, 28,72 milhões são mulheres, representando 58,71% dos beneficiários. Além disso, 15,78 milhões de responsáveis familiares são do sexo feminino, o que corresponde a 84,37% das famílias do programa.

Em dezembro, 73,29% do público atendido é composto por pessoas pretas ou pardas, o equivalente a mais de 35,85 milhões de beneficiários.

Benefício por região

O Nordeste concentra o maior número de beneficiários, com mais de 8,73 milhões de famílias recebendo o pagamento de dezembro, totalizando R$ 5,92 bilhões em repasses e um benefício médio de R$ 682,41.

Na região Sudeste, 5,26 milhões de lares são atendidos, com investimento total de R$ 3,54 bilhões e valor médio de R$ 684,50 por família.

No Norte do país, 2,43 milhões de famílias recebem o benefício, com R$ 1,74 bilhão em recursos e média de R$ 730,33 por domicílio, o maior valor entre as regiões.

O Sul soma 1,28 milhão de famílias contempladas, com investimento de R$ 862,46 milhões e benefício médio de R$ 702,73.

Já o Centro-Oeste reúne 986 mil lares atendidos, com R$ 680,18 milhões em repasses e média de R$ R$ 698,08 por família.

BOLSA FAMÍLIA

Famílias atendidas em dezembro:

Americana – 5.790 – R$ 3.926.090,00 (16,4%)

Hortolândia – 11.175 – R$ 7.499.093,00 (31,7%)

Nova Odessa – 1.820 – R$ 1.231.100,00 (5,1%)

Santa Bárbara – 4.015 – R$ 2.761.207,00 (11,4%)

Sumaré – 12.393 – R$ 8.396.758,00 (35,2%)

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP