“Aurora – A Bela Adormecida” tem três apresentações esta semana em Americana
Teatro Municipal Lulu Benencase recebe sessões às 19h30 nesta quarta (10), quinta (11) e sexta-feira (12)
O espetáculo de dança “Aurora – A Bela Adormecida” será apresentado nesta quarta (10), quinta (11) e sexta-feira (12), em sessões às 19h30, no Teatro Municipal Lulu Benencase, localizado na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol, em Americana. A classificação indicativa é livre. Os ingressos custam de R$ 65,00 a R$ 130,00 e podem ser adquiridos no site www.ingressodigital.com.
A montagem une o clássico “A Bela Adormecida” e a história de Malévola, em um espetáculo preparado pelo Bellas Artes Ballet. De acordo com a organização, todas as cenas e músicas serão apresentadas ao vivo, com canções acompanhadas por uma orquestra.
“Os espetáculos de dança sempre atraem grande público para o Teatro Lulu Benencase, levando ao palco os talentos da nossa cidade”, disse o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.
