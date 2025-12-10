Kifu cola em André do Prado em anúncio de verba

Presidente da Câmara acompanha anúncio de investimentos e garante R$ 200 mil para a Saúde de Santa Bárbara

O presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, Júlio César Kifú, esteve nesta terça-feira (9) no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, onde acompanhou a Cerimônia de Entrega de Benefícios aos Municípios Paulistas, realizada pelo Governo do Estado. A agenda contou também com a presença do vice-prefeito Felipe Sanches.

Durante o evento, o Governo anunciou mais de R$ 760 milhões em investimentos para fortalecer a atenção básica em saúde, melhorar a resiliência municipal e fomentar o desenvolvimento sustentável. A cerimônia reuniu o governador Tarcísio de Freitas, o secretário de Estado da Saúde Eleuses Paiva, a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística Natália Resende, além de lideranças municipais de todo o Estado.

Na ocasião, Kifú confirmou que Santa Bárbara d’Oeste será beneficiada com R$ 200 mil em recursos para a área da Saúde, provenientes de transferência fundo a fundo, conforme publicado na Resolução SS nº 226/2025, do Diário Oficial do Estado.

O repasse foi viabilizado por meio da indicação do deputado estadual André do Prado, fruto de articulação política realizada pelo presidente do Legislativo barbarense.

O recurso, classificado como custeio do Fundo Municipal de Saúde, integra os valores destinados pelo Governo do Estado a 394 municípios, via transferências voluntárias.

Ao acompanhar o anúncio e confirmar o repasse, Kifú destacou a importância do investimento para Santa Bárbara: “Os recursos para custeio são essenciais para manter e ampliar serviços de saúde. Agradeço ao deputado André do Prado pela indicação e ao Governo do Estado pela liberação. Seguimos trabalhando para abrir portas e trazer benefícios concretos para a população barbarense.”

