Mãe de adolescente denuncia prof por mostrar material porn0 a filha

Mãe de adolescente denuncia professor por mostrar material porn0 a filha

Leia Mais notícias da cidade e região

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Santa Bárbara d’Oeste apura um caso de importunação sexual envolvendo um docente temporário da E.E. Profa. Alcheste de Godoy Andia e uma aluna menor de idade (17 anos).

O professor é acusado de apresentar conteúdo pornográfico gerado por IA e de teor sexual em sala de aula, configurando o terceiro incidente de abuso envolvendo educadores e estudantes na região de Americana/SBO em menos de 30 dias.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) afastou o profissional imediatamente e iniciou o processo de extinção contratual, registrando o caso no Conviva SP. As diligências seguem sob responsabilidade da DDM para o total esclarecimento dos fatos, com garantia de suporte psicológico à comunidade escolar.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP