Sumaré: Programa Inclusão Produtiva forma 238 alunos em cursos profissionalizantes

O Programa Inclusão Produtiva, executado pela Sociedade Beneficente São Judas Tadeu em parceria com a Secretaria de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social, realizou ontem, dia 8, a formatura dos alunos concluintes dos cursos oferecidos no segundo semestre.

Ao todo, 238 alunos concluíram as formações, que resultaram na entrega de mais de 300 certificados distribuídos entre 44 turmas de cursos profissionalizantes. As capacitações abrangeram diversas áreas, incluindo Administração, Vendas, Empreendedorismo, Informática, Excel, Marketing Digital, Fotografia, Cuidador de Idosos, Mega Hair, Tranças, Corte de Cabelo, Penteado, Barbearia, Química Capilar, Depilação, Manicure, Blindagem em Gel, Costura Criativa, Crochê, Confecção de Naninha e artigos natalinos.

Desenvolve

Além da formação técnica, o programa oferece acompanhamento e mentoria em desenvolvimento pessoal por meio da oficina de Projeto de Vida, que integra a carga horária total dos cursos.

