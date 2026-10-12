Entidades científicas enviam 10 perguntas a candidatos à Presidência

Entidades científicas enviam dez perguntas a candidatos à Presidência sobre ciência, educação, saúde e tecnologia

Leia + sobre política regional

A Academia Brasileira de Ciências (ABC) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) enviaram nesta sexta-feira (9) um ofício aos dois candidatos que disputam o segundo turno da Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro. O documento contém dez perguntas sobre os rumos das políticas de ciência, tecnologia, educação, saúde pública, clima e desenvolvimento econômico no país. A iniciativa é promovida em parceria com o Instituto Serrapilheira e adesão de dezenas sociedades científicas afiliadas e entidades do Sistema Nacional de CT&I.

As duas campanhas receberam exatamente o mesmo questionário, com idênticos prazos e formatos para resposta, e contarão com o mesmo espaço de divulgação. O objetivo central é assegurar que temas determinantes para o futuro socioeconômico e ambiental brasileiro integrem a pauta do debate eleitoral, permitindo que a sociedade conheça e compare com clareza as diretrizes formuladas por cada concorrente.

O prazo improrrogável fixado para o recebimento das respostas é o dia 15 de outubro de 2026, às 12 horas. O material integral remetido pelos candidatos será publicado sem cortes, resumos ou edições substantivas na plataforma Observatório das Eleições 2026 .

O questionário resulta de um amplo processo de escuta pública realizado entre novembro de 2025 e maio de 2026, que envolveu pesquisadores e especialistas de todas as regiões do Brasil e culminou na elaboração do documento temático “Vozes da Ciência — O Brasil que Queremos”. As dez perguntas submetidas às candidaturas abrangem temas como ciência e educação, inteligência artificial e soberania digital, saúde e SUS, clima e biodiversidade, energia e recursos estratégicos, desigualdades regionais, indústria, inovação e trabalho, democracia e desinformação, segurança, soberania e geopolítica, além de legados para o futuro. Lista de questões abaixo.

Para garantir precisão e viabilidade às análises do eleitorado, as entidades solicitaram que cada resposta contemple formalmente cinco elementos estruturantes: o compromisso assumido, a meta correspondente, o instrumento previsto para executá-la, o prazo e a fonte de financiamento. As manifestações devem respeitar o limite de 1.500 caracteres por questão, sendo igualmente acolhidos textos em formato livre fornecidos pelas equipes de campanha.

As entidades informam que não haverá atribuição de notas, rankings ou qualquer forma de recomendação eleitoral. Caso alguma das candidaturas opte por não se manifestar, o portal fará o registro factual: “não respondeu até o prazo informado”.

Além do envio das perguntas, as entidades científicas convidaram ambos os postulantes ao Palácio do Planalto para participarem de encontros gravados em formato remoto, com duração de 30 minutos, previstos para ocorrer entre 16 e 17 de outubro de 2026. As reuniões acontecerão em sessões reservadas individuais, sob bancadas de entrevistadores com a mesma composição técnica, com idênticos blocos de perguntas e garantia de veiculação pública irrestrita, sem qualquer corte editorial.

A iniciativa não se encerrará com a proclamação das urnas. A partir de 26 de outubro de 2026, a totalidade das propostas e metas assumidas pelas candidaturas será convertida em uma matriz de referência para um painel público de monitoramento. Essa plataforma permanecerá ativa até 2030, permitindo que a sociedade civil acompanhe de maneira permanente a execução das metas científicas pelo governo eleito.

Confira as 10 perguntas enviadas:

1. Soberania e o Brasil no mundo

Como seu governo defenderá os interesses nacionais diante das disputas tecnológica, econômica e geopolítica entre as grandes potências, e qual papel pretende que o Brasil exerça na América Latina e no cenário internacional?

2. Democracia, informação e segurança

Quais políticas serão adotadas para fortalecer as instituições democráticas, enfrentar a desinformação e a violência política e construir políticas de segurança pública baseadas em evidências e nos direitos constitucionais? E quais medidas garantirão a autonomia universitária e a proteção de instituições de ensino e pesquisa, de seus servidores e de pesquisadores contra ameaça, intimidação e violência?

3. Desigualdades e desenvolvimento regional

Quais metas serão adotadas para reduzir desigualdades sociais, raciais, de gênero e regionais e desconcentrar as capacidades científicas, tecnológicas e produtivas do País? Qual o compromisso do seu governo com as políticas de cotas e com a assistência estudantil que garante permanência?

4. Ciência e educação

Quais metas seu governo assume para ampliar o investimento brasileiro em pesquisa e desenvolvimento, fortalecer o FNDCT, as universidades, os institutos de pesquisa e a educação pública, e formar as novas gerações de cientistas?

5. Saúde e SUS

Como fortalecerá o SUS e a capacidade brasileira de pesquisar e produzir medicamentos, vacinas, equipamentos e tecnologias essenciais?

6. Clima e biodiversidade

Quais medidas seu governo adotará para preparar as cidades, a agricultura, a infraestrutura e a população para eventos climáticos extremos e, simultaneamente, proteger os biomas brasileiros?

7. Inteligência artificial e soberania digital

Que medidas adotará para que o Brasil desenvolva capacidade própria em inteligência artificial, infraestrutura computacional, dados e tecnologias digitais estratégicas, protegendo direitos e a soberania nacional?

8. Indústria, inovação e trabalho

Como a ciência e a inovação serão utilizadas para aumentar a produtividade, reindustrializar o Brasil, gerar empresas e empregos qualificados e preparar trabalhadores para as transformações tecnológicas?

9. Energia e recursos estratégicos

Como o Brasil transformará sua riqueza energética e mineral em conhecimento, tecnologia, indústria e desenvolvimento nacional, garantindo maior agregação de valor e evitando a exportação de recursos estratégicos sem o devido processamento no país?

10. Brasil: futuro e transformações estruturais

Que Brasil seu governo pretende entregar às próximas gerações? Quais indicadores serão utilizados para medir esse legado e quais três transformações estruturais pretende iniciar para construir esse projeto de país?

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP