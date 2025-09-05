Ciep “Leonel Brizola” recebe limpeza e proteção contra pombos

O Ciep “Leonel de Moura Brizola”, localizado no Jardim Santa Rita, recebeu nesta semana uma equipe especializada para o controle de pombos no telhado do pátio da unidade escolar. A ação incluiu a retirada de ninhos desabitados, limpeza, desinfecção e instalação de telas de proteção.

O serviço de controle de pombos é realizado de forma contínua em diversas unidades da rede municipal, com acompanhamento mensal contratado pela Secretaria de Educação. Recentemente, a iniciativa também contemplou a Emefei “Maria Augusta Canto Camargo Bilia”, no Parque Planalto, e o Ciep “Angélica Sega Tremocoldi”, no Jardim das Orquídeas.

A medida faz parte do conjunto de melhorias promovidas pela Administração Municipal, com o objetivo de garantir mais qualidade, segurança e bem-estar nos espaços escolares.

