Americana: Jardim Botânico tem Mostra Cultural de escolas até domingo (7)

Está aberta à visitação, até domingo (7), a 1ª Mostra Cultural das Escolas Municipais de Educação Infantil de Americana, no Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel”. A exposição reúne painéis com trabalhos elaborados pelas escolas municipais e é resultado da formação “Espaços da Infância”, desenvolvida em parceria entre a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), para qualificar o ensino infantil municipal. O Jardim Botânico Municipal de Americana funciona das 6h às 21h.

A abertura da mostra foi feita pelo vice-prefeito Odir Demarchi, representando o prefeito Chico Sardelli, com a presença dos secretários de Educação, Vinicius Ghizini, e de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, responsável pelo espaço.

“A Educação desde o início é uma prioridade da nossa administração Chico Sardelli e Odir Demarchi e fico muito feliz em ver o resultado deste trabalho. Esta mostra presta contas dos investimentos feitos na Educação Infantil e confirmam o compromisso dos educadores com o cuidado e o desenvolvimento das nossas crianças”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

“A exposição está muito bonita e significativa. Os painéis revelam uma Educação Infantil poética, inclusiva e ligada à natureza, destacando o papel de protagonismo das crianças. Visite e conheça o trabalho transformador realizado em nossas creches, EMEIs e Casas da Criança”, convidou o secretário Vinicius Ghizini.

Integração

O secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, destacou a integração entre a educação e a preservação ambiental. “Vejo aqui um trabalho muito relevante e que valoriza o espaço em que vivemos. Parabéns aos envolvidos nesta importante iniciativa, as crianças são realmente o vetor de transformação para que o meio ambiente seja preservado e bem cuidado”, declarou.

A formação “Espaços da Infância” foi iniciada em abril de 2024 e encerrada em agosto deste ano. Neste período, foram promovidos 24 encontros presenciais e online com professores e outros 15 com gestores e pedagogos, nas escolas municipais e na universidade. O cronograma de atividades foi conduzido em parceria entre a secretaria e a equipe do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp, sob a coordenação da Professora Doutora Roberta Rocha Borges.

O convênio com a universidade previu a formação de mais de 500 professores, além de pedagogos, gestores e demais servidores, que atendem mais de 6,6 mil crianças de 0 a 5 anos em 38 unidades da rede municipal, entre Casas da Criança, creches e Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil).

A iniciativa teve o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade na educação infantil através de assessoria institucional, formação e disponibilização de metodologias de acompanhamento e documentação do avanço de crianças de 0 a 5 anos.

