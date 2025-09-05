DAE de Santa Bárbara treina segurança no transporte e manuseio de materiais

Leia Mais notícias da cidade e região

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste promoveu, entre os dias 25 e 28 de agosto, uma série de treinamentos direcionados à segurança no transporte, movimentação e armazenamento de materiais, bem como à operação de talhas, pontes rolantes e demais equipamentos. As ações atenderam às exigências das Normas Regulamentadoras NR-11 e NR-12.

Organizados pelo setor de Segurança do Trabalho da autarquia, os treinamentos contemplaram conteúdos teóricos e práticos, com o objetivo de assegurar a integridade física e a saúde dos servidores, além de reforçar os procedimentos operacionais que contribuem para a prevenção de acidentes.

Participaram das capacitações profissionais que atuam como operadores de estações elevatórias, operadores de ETA (Estação de Tratamento de Água), mecânicos, ajudantes de serviços gerais e motoristas. Todos receberam orientações quanto à operação segura dos equipamentos e à importância da verificação contínua das condições de uso.

As atividades foram realizadas no Centro de Treinamento “Bepe Machado”, no Centro Operacional “Mauro da Bomba” e na Estação de Tratamento de Água – ETA IV.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP