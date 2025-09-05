Iniciadas obras de revitalização da Praça Caetano Cecchino, em Americana

A Prefeitura de Americana deu início, nesta semana, às obras de revitalização da Praça Caetano Cecchino, localizada entre as ruas Fortunato Faraone, Dom Barreto, Argentina e Paraguai, na Vila Cechino. O trabalho teve início após a assinatura da ordem de serviço pelo prefeito Chico Sardelli.

O projeto prevê terraplenagem, novo piso, paisagismo, gramado, playgrounds, sinalização, rampa de acessibilidade, Espaço Pet, academia ao ar livre e iluminação de LED, que serão implantados pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

O investimento é de R$ 1.035.564,11, intermediado pelo prefeito Chico Sardelli junto ao presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o deputado estadual André do Prado. O recurso é proveniente do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania, com contrapartida da Prefeitura no valor de R$ 35.564,11. A Secretaria de Gestão de Convênios acompanhou todo o processo de liberação dos valores.

Revitalização

“A revitalização da Praça Caetano Cecchino é uma conquista muito grande para Americana. É um importante e tradicional espaço para as famílias, que receberá todo o cuidado e atenção. Agradeço o presidente da Alesp, André do Prado, pelo empenho, dedicação e carinho que tem por Americana”, disse o prefeito Chico.

“As intervenções que serão executadas farão da praça um novo espaço para receber as famílias com segurança, lazer, proporcionando o contato com a natureza, o bem-estar dos munícipes e os cuidados com os animais de estimação”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

“A revitalização da praça é um investimento importante, que trará benefícios para toda a cidade. A gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi prioriza a qualidade de vida da população, com a realização de investimentos e ações em todas as áreas, promovendo o crescimento e o desenvolvimento do município”, acrescentou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

