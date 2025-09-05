Sumaré divulga interdições para o Desfile Cívico de 7 de Setembro

A Prefeitura de Sumaré informa as interdições viárias programadas para a realização do Desfile Cívico de 7 de Setembro, que acontecerá neste domingo, em celebração à Independência do Brasil. O evento contará com a participação de escolas, entidades e forças de segurança, reunindo a comunidade em um momento de tradição e patriotismo.

Para garantir a segurança dos participantes e do público, a Avenida Rebouças ficará totalmente interditada no sentido Nova Odessa, da Avenida da Saudade até a Praça das Bandeiras, incluindo todos os cruzamentos neste trecho. Além disso, haverá bloqueios em:

– Rua Luiz Argenton com Rua Paulino Duarte

– Rua Luiz Argenton com Rua José Domingos

– Rua Luiz José Duarte nos cruzamentos com as ruas Osni Antônio, Geraldo de Souza, Ester e José Domingos Escalhão

O palco oficial do desfile será montado no cruzamento da Avenida Rebouças com a Avenida Mancini. A concentração dos blocos será na Biblioteca Infantil Myrella Rossi Mobilon, e a dispersão acontecerá na Avenida Sete de Setembro, próximo à Praça das Bandeiras.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) dará apoio total ao evento, organizando o trânsito e garantindo a segurança viária. A Prefeitura solicita a compreensão dos motoristas e pede que a população programe seus deslocamentos com antecedência.

