Pra economizar, Prefeitura de Nova Odessa fecha Postinho do Alvorada de fds

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Nova Odessa informa à população que o Pronto Atendimento Municipal do Jardim Alvorada funcionará, temporariamente, apenas em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30. A medida, que entra em vigor a partir deste sábado, dia 6, é uma das ações de contenção de despesas necessárias para o equilíbrio das contas públicas municipais. Em caso de urgência ou emergência aos sábados, domingos e feriados, a população deve procurar o Pronto-Socorro do Hospital Municipal, que funciona 24 horas, todos os dias.

O secretário municipal de Saúde, Lucas Bento, reforçou o caráter temporário da iniciativa. ” Este ajuste de horário é momentâneo e necessário para que possamos fazer um melhor uso de nossos recursos e superar o desafio financeiro enfrentado pela prefeitura sem comprometer a qualidade do atendimento”, explicou ele.

O secretário municipal de Finanças e Planejamento, Jackson Candian, destacou que a contenção de despesas é um reflexo direto do compromisso da atual gestão em honrar com suas obrigações financeiras, em especial o pagamento de precatórios, que são dívidas judiciais que o município é obrigado a quitar.

Precatórios

Considerando os precatórios que já foram pagos ao longo desse exercício e os que serão saldados até o final de dezembro, a despesa da prefeitura é da ordem de R$ 8,7 milhões. “Para fazer esses pagamentos em dia sem cortar outros serviços essenciais, nós adotamos reduções de custos”, afirmou Candian.

De acordo com ele, Nova Odessa investe mais de 36% do seu orçamento em Saúde, um valor muito superior aos 15% exigidos por lei. “Somos um o município com o maior investimento em Saúde na Região Metropolitana de Campinas, o equivalente a aproximadamente R$ 10 milhões por mês”, informou.

Culpa

Por fim, a Prefeitura de Nova Odessa informou que “reforça seu compromisso com a saúde pública e agradece a compreensão de todos durante este período de ajuste”. O comunicado cita que os precatórios são “dívidas judiciais de gestões anteriores”, ou seja, o prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) volta a culpar o antecessor Benjamim Bill Vieira de Souza (PL) pela situação delicada pela qual passa.

Ambos têm trocado acusações públicas sobre responsabilidades para a frágil situação financeira atual da Prefeitura. Enquanto Leitinho diz que já pagou mais de R$ 40 milhões em precatórios desde que assumiu – em 2021 – e culpa Bill por isso, o ex-prefeito alega que havia deixado R$ 34 milhões em caixa ao final de 2020 e faltou gestão do atual em pagar as dívidas sem deixá-las aumentar muito de valor.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP