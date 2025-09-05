Festival do Morango e Pistache: gastronomia e Rock n’ Roll em Americana!

O Festival do Morango e Pistache ocorre entre os dias 12 e 14 de setembro no Teatro de Arena Elis Regina, em Americana, dentro do Festival Japa & Rock, unindo muito rock n’ roll a uma variedade de atrações e delícias gastronômicas. A entrada é gratuita.

O evento contará com oito shows de bandas covers, uma apresentação de taiko e um concurso de cosplay, além de uma ampla praça de alimentação com opções de comida oriental e outras iguarias. Os visitantes poderão desfrutar de uma rica seleção de pratos da culinária oriental, incluindo sushis, sashimi, temakis, hot roll, yakissoba, tempurá e hot dog coreano.

Além disso, o festival oferecerá opções variadas, como costela na brasa, torresmo, burgers artesanais na parrilla, frango frito, espetinhos, pastéis, porções diversas e lanches de pernil, costela e calabresa. Para os amantes de doces, haverá churros, crepes, doces mineiros, cocadas, sorvetes e uma ala especial com delícias feitas com morango e pistache, todas com opções de coberturas e recheios de chocolate e creme de pistache.

Os visitantes poderão saborear diversas opções com morango, como morango do amor, morango do nordeste, espeto de morango, strogonoff de morango, fondue de morango e de frutas, morango com chantilly, tortinhas, brigadeiro e coxinha de morango.

O festival é realizado pela MK Eventos, com coprodução de Anderson Kbça e apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

