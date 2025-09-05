Chico testa positivo pra Covid e cancela compromissos

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, testou positivo para Covid-19 na tarde desta sexta-feira (5). Ele apresenta apenas sintomas gripais leves e está em sua residência, de onde continuará despachando remotamente.

“Estou bem, tranquilo, apenas com sintomas leves. Logo estarei na ativa novamente”, disse. Com isso, Chico não participa da inauguração da Areninha Esportiva do Jaguari, confirmada para as 17 horas e do Desfile Cívico de 7 de setembro. Os demais compromissos do prefeito nos próximos dias estão sendo reagendados.

