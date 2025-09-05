Sumaré tem ônibus gratuito no dia 7 de Setembro para toda a cidade

A Prefeitura de Sumaré informa que, em razão do Desfile Cívico de 7 de Setembro, haverá transporte público gratuito em toda a cidade a partir das 5h da manhã. A iniciativa tem como objetivo facilitar o deslocamento dos moradores até a região central, onde será realizado o evento, garantindo ampla participação popular nessa data tão importante para a história do Brasil.

O desfile acontecerá na Avenida Rebouças, reunindo escolas, entidades sociais, forças de segurança e diversos grupos da cidade, em uma celebração que une patriotismo, cidadania e tradição cultural.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a importância da medida. “Queremos que cada cidadão de Sumaré tenha a oportunidade de participar desse momento especial. O 7 de Setembro é um ato de celebração da independência, e disponibilizar ônibus gratuito é a forma que encontramos de garantir que ninguém fique de fora desse evento que fortalece nossa identidade como povo”.

O vice-prefeito Andre da Farmácia também reforçou o convite à população. “Será um dia de festa, união e muito orgulho para todos os sumareenses. O transporte gratuito é um incentivo para que as famílias compareçam, tragam as crianças e participem desse ato cívico. Contamos com a presença de todos para celebrar juntos o 7 de Setembro em nossa cidade”.

