Roberta Lima discute políticas públicas para pessoas com deficiência auditiva

A vereadora Roberta Lima (PRD) reuniu-se na terça-feira (2) com representantes da instituição Libre.se, ligadas a pessoas com deficiência auditiva, para debater demandas da comunidade surda e discutir propostas para ampliar o acesso à inclusão, educação, saúde e serviços públicos.

Durante o encontro, Roberta destacou a importância da inclusão e da difusão da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como ferramenta fundamental de comunicação e cidadania. “A acessibilidade precisa estar no centro das políticas públicas. Receber a comunidade surda e compreender suas necessidades é fundamental para construirmos uma cidade mais justa e igualitária”, afirmou.

Segundo a parlamentar, a reunião também abriu caminho para futuras parcerias entre o poder público e instituições especializadas em Libras. “O objetivo é garantir mais oportunidades, representatividade e respeito às pessoas com deficiência auditiva”, concluiu.

