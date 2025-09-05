Os desfiles do 7 de setembro devem acontecer em todas as cidades da região mas desta vez sem a empolgação dos tempos do ex-presidente Jair Bolsonaro ou mesmo sem manifestações em favor de sua liberdade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ele deve ser condenado na próxima semana por tentativa de Golpe de Estado e Violência ao Estado de direito.

Desfiles e Malafaia

Em um jantar na noite desta quarta-feira (4), no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), previu a aprovação do projeto da anistia na Câmara e no Senado ainda neste ano.

O encontro reuniu o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e o pastor Silas Malafaia.

Eles avaliaram que a anistia deve passar na Câmara com mais de 300 votos, o que, na visão deles, tornará a aprovação no Senado do texto aprovado pelos deputados, inevitável. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), tem defendido um projeto alternativo ao da Câmara.

A dificuldade estaria, porém, na resistência que o STF (Supremo Tribunal Federal) teria com o projeto. Os relatos no jantar foi de que a Corte se opõe a uma anistia ampla, geral e irrestrita que a Câmara defende, mas poderia eventualmente aceitar uma anistia que diminuísse as penas dos manifestantes do 8 de janeiro, mantendo a condenação de Jair Bolsonaro e outros réus da trama golpista.

Tarcísio, Sóstenes e Malafaia também trataram das manifestações previstas para este domingo (7) na avenida Paulista, em defesa da anistia.

Leia + sobre política regional