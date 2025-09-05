Cras Praia Azul, em Americana, recebe ação do Setembro Verde

As ações da campanha Setembro Verde “Por uma Americana Inclusiva” seguem na cidade com atividades nos territórios dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social). O objetivo é reforçar a luta pelos direitos da pessoa com deficiência. A programação é realizada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) e a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

Na manhã desta quarta-feira (3), o Cras Praia Azul sediou uma Roda de Conversa conduzida pela equipe da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), com a participação da coordenadora de Assistência Social, Tayne Cichelle, e da assistente social Kemilyn Prado.

Já no Cras Nossa Senhora Aparecida, a inclusão da pessoa com deficiência foi debatida com foco na segurança no trânsito, em atividade promovida pela equipe da Utransv em parceria com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), realizado pela Cruzada das Senhoras Católicas.

“Esta semana iniciamos a programação especial da campanha Setembro Verde, voltada a todos os públicos. Ao longo do mês, serão realizadas diversas atividades em alusão ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, lembrado em 21 de setembro. Agradecemos as parcerias da Utransv, das entidades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e de todos os participantes e apoiadores nestas ações. As informações são muito importantes para promovermos a conscientização junto à população sobre os direitos da pessoa com deficiência”, reforçou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

Programação – Setembro Verde 2025

Dia 9 – 9h

Roda da Inclusão: Acessibilidade no trânsito para todos

SCFV SOMA / Utransv (Rua São Crispim, 207 – Jd. Nossa Senhora do Carmo)

Dia 9 – 16h30

Roda de conversa: Inclusão da pessoa com deficiência

SCFV Cruzada das Senhoras Católicas / Utransv (Rua Botafogo, 131 A – Jd. Guanabara)

Dia 12 – 16h20

Ação Caminhos da Inclusão – Setembro Verde 2025

SCFV APAM – Praia Azul / Utransv / CRAS Praia Azul (Rua Maranhão, 1.437 – Praia Azul)

Dia 16 – 9h

Ação Setembro Verde – Setor de Cartões (Utransv) – SASDH

Rodoviária Municipal (Rua Ítalo Boscheiro, 220 – Campo Limpo)

Dia 23 – 9h

Ação Vagas PCD

Área central da cidade

