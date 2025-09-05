Secretaria de Meio Ambiente promove ação com alunos

Secretaria de Meio Ambiente promove ação educativa com alunos da Casa da Criança Aracy

A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana realizou, nesta quinta-feira (4), uma ação educativa com a participação de 30 estudantes da Casa da Criança Aracy, na Casa da Agricultura.

Os temas abordados foram bem-estar animal, agricultura urbana e a importância da fauna e da flora. Os alunos também interagiram com os mascotes ambientais: Lixildo, Polualdo, Mel, Senhora Sementinha e Valente. Durante a atividade, foram apresentadas maquetes com material reciclado, drenagem e energia solar.

“Os alunos fizeram o circuito temático na Vila das Abelhas e tiveram experiências táteis com itens da diversidade local, encerrando a atividade com a balada ambiental. Agradecemos a todos que participaram e à parceria com a Casa da Criança, secretarias de Educação e de Obras e Serviços Urbanos”, explicou a diretora de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, Kátia Birke.

