Encontro de Canto Coral de Americana terá sete grupos em apresentação no dia 12

Sete grupos de Americana e região se apresentam no Encontro de Canto Coral de Americana, marcado para o próximo dia 12 (sexta-feira), no Teatro Municipal “Lulu Benencase”. O evento realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, acontece das 19h30 às 21h30, com abertura das portas ao público às 19h.

Estão inscritos o Corda Coral de Americana “Maestrina Marília Andrade”, Coral da Orquestra Filarmônica Santa Bárbara d’Oeste (Ofisb), Madrigal Maestro Antônio Fraga (Jaguariúna), Coral Ítalo Brasileiro (Americana), Vozes Bárbaras – Coral Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, Coral “Da Boca Pra Fora” (Campinas) e Coral Vocalis (Americana).

O evento busca fomentar a conexão entre os corais e celebrar o canto coral como uma forma de expressão artística e cultural, como destacou o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini. “O Encontro de Canto Coral já é um marco em Americana e região, por reunir e mostrar à comunidade o resultado do esforço dos grupos. Com certeza, será uma grande apresentação”, declarou.

