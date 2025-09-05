A atleta americanese Maria Eduarda Azevedo de 18 anos, residente no Parque Residencial Jaguari, que se destaca no fisiculturismo. Recentemente, ela participou do Musclefest – São Paulo Muscle Fest, um evento renomado que faz parte do MuscleContest International, promovido pela NPC Worldwide.

O Musclefest é uma competição de fisiculturismo que reúne atletas de várias categorias para mostrar suas habilidades e conquistas no esporte, promovendo a saúde, a força e a estética corporal. O evento ocorreu nos dias 30 e 31 de agosto de 2025, no lendário Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo/SP.

Com sua impressionante performance, Maria conquistou o título de campeã overall na categoria bikini, um feito que demonstra seu esforço e dedicação no esporte. No entanto, atualmente, ela enfrenta um desafio significativo: está sem apoio e sem patrocínio, o que dificulta sua continuidade na competição.

Maria Eduarda está em busca de parcerias

que possam ajudá-la a alcançar novos patamares e representar a cidade de Americana com orgulho. Para mais informações ou para oferecer apoio, entre em contato através do Instagram @mariaeduarda.azevedo01 ou pelo telefone/whatsapp 19 98607-7242.

Maria Eduarda Azevedo é um exemplo de determinação e talento, e com o suporte certo, ela pode alcançar grandes conquistas no fisiculturismo. Vamos juntos apoiar essa jovem atleta!

