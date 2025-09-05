O ex-vereador e hoje suplente Silvio Dourado (PL) assumiu a profissão de corretor de imóveis. Seu novo perfil nas redes sociais tem até patrocínio. Ele teve 1744 votos e só ficou atrás de Rafael Macris (PP) entre os não eleitos. Ele é do partido do prefeito Chico Sardelli, reeleito com votação quase histórica, mas amarga a suplência.

Silvio Dourado 1o suplente

Fora de cargo público, Dourado é hoje o 1o suplente do PL, partido que tem 5 vereadores em Americana. Dos atuais vereadores, 3 pretendem ser candidatos a deputado federal nas eleições do ano que vem e pelo menos 1 deles deve deixar a legenda nos próximos anos.

Silvio Dourado teve 22 votos a mais que Tiago Martins no PL. TM tem cargo no governo por sua proximidade pessoal com o prefeito Chico.

