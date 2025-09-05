Domingo é dia de eclipse! O que o fenômeno reserva na astrologia?

Um Eclipse Lunar em Peixes, em 7 de setembro, seguido por um Eclipse Solar em Virgem, em 21 do mesmo mês, prometem agitar o céu nas próximas semanas. Esses eclipses são apenas verdadeiros convites para olharmos com mais atenção para o que precisa ser transformado em nossas vidas.

Segundo o Astrolink, app líder em autoconhecimento por meio da astrologia, eclipses no eixo Virgem–Peixes trazem à tona o contraste entre racionalidade e sensibilidade. Isso porque Peixes nos conecta à espiritualidade, à intuição e ao inconsciente, enquanto Virgem convoca à prática, à análise e à organização. Portanto, esse período tem tudo para ser decisivo na jornada de quem busca maior equilíbrio e alinhamento com as próprias necessidades.

O app também destaca que o Eclipse Lunar em Peixes será o momento de dar voz às emoções silenciadas, ou seja, um convite para liberar culpas, expectativas e dores emocionais antigas. E o Eclipse Solar em Virgem será ideal para iniciar ajustes na rotina, cuidar do corpo e da mente com mais intencionalidade, e estabelecer novos hábitos saudáveis.

Fique de olho!

A equipe do Astrolink alerta que nem sempre percebemos de imediato, mas nossos corpos e mente falam. Eis alguns sinais comuns que podem aparecer durante esse período:

Dificuldade em silenciar a mente





Cansaço persistente, mesmo após repouso





Necessidade urgente de isolamento





Reações emocionais intensas diante de pequenos estímulos





Insônia ou sonhos intensificados





Dormir em excesso ou sentir preguiça incomum





Em vez de ignorar esses sinais, a sugestão é tratá-los como mensagens valiosas do seu sistema, pistas de que algo interno precisa ser ouvido, acolhido ou transformado.

Rituais e práticas para atravessar os eclipses com presença

Para navegar esse momento com leveza e presença, o Astrolink traz rituais acessíveis e eficientes:

Limpeza energética e material: doe o que não usa e organize um cantinho acolhedor. Banhos com alecrim, lavanda ou manjericão ajudam a purificar corpo e ambiente.



Escreva e libere: escreva uma carta abrindo espaço para aquilo que deseja deixar para trás as mágoas, padrões, expectativas. Queime com segurança, como símbolo de liberação.



Meditação de aceitação: com os olhos fechados, respire lentamente e repita mentalmente: “Aceito cada fase da minha vida. Liberto o que não me serve mais.”



Consulta ao seu mapa astral: cada eclipse ativa áreas específicas em seu mapa natal. O Astrolink oferece o mapa gratuito como uma visão direcionada sobre onde você está sendo chamado a agir.





Cuidados necessários: o que evitar durante os eclipses

Eclipses são janelas de transformação intensa, imprevistos fazem parte do processo. Por isso, existem algumas recomendações:

Evite decisões impulsivas ou que exigem controle rígido sobre o resultado





Não é momento para manifestar desejos; é tempo de observar o que emerge naturalmente





Evite rituais elaborados que demandem força de vontade excessiva





Evite tentativas de resolver tudo de uma vez: a cura é gradual





A força de pequenos gestos

O poder dos eclipses está nas sutilezas: um momento de silêncio, um gesto gentil, um hábito antigo que você escolhe interromper. Essas escolhas simples criam o terreno onde grandes transformações florescem. Como reforça o Astrolink, “a pressa não combina com esse ciclo. Escuta, presença e autocuidado consciente são o que sustenta a mudança real”.

