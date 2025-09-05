Domingo é dia de eclipse! O que o fenômeno reserva na astrologia?
Um Eclipse Lunar em Peixes, em 7 de setembro, seguido por um Eclipse Solar em Virgem, em 21 do mesmo mês, prometem agitar o céu nas próximas semanas. Esses eclipses são apenas verdadeiros convites para olharmos com mais atenção para o que precisa ser transformado em nossas vidas.
Segundo o Astrolink, app líder em autoconhecimento por meio da astrologia, eclipses no eixo Virgem–Peixes trazem à tona o contraste entre racionalidade e sensibilidade. Isso porque Peixes nos conecta à espiritualidade, à intuição e ao inconsciente, enquanto Virgem convoca à prática, à análise e à organização. Portanto, esse período tem tudo para ser decisivo na jornada de quem busca maior equilíbrio e alinhamento com as próprias necessidades.
O app também destaca que o Eclipse Lunar em Peixes será o momento de dar voz às emoções silenciadas, ou seja, um convite para liberar culpas, expectativas e dores emocionais antigas. E o Eclipse Solar em Virgem será ideal para iniciar ajustes na rotina, cuidar do corpo e da mente com mais intencionalidade, e estabelecer novos hábitos saudáveis.
Fique de olho!
A equipe do Astrolink alerta que nem sempre percebemos de imediato, mas nossos corpos e mente falam. Eis alguns sinais comuns que podem aparecer durante esse período:
- Dificuldade em silenciar a mente
- Cansaço persistente, mesmo após repouso
- Necessidade urgente de isolamento
- Reações emocionais intensas diante de pequenos estímulos
- Insônia ou sonhos intensificados
- Dormir em excesso ou sentir preguiça incomum
Em vez de ignorar esses sinais, a sugestão é tratá-los como mensagens valiosas do seu sistema, pistas de que algo interno precisa ser ouvido, acolhido ou transformado.
Rituais e práticas para atravessar os eclipses com presença
Para navegar esse momento com leveza e presença, o Astrolink traz rituais acessíveis e eficientes:
- Limpeza energética e material: doe o que não usa e organize um cantinho acolhedor. Banhos com alecrim, lavanda ou manjericão ajudam a purificar corpo e ambiente.
- Escreva e libere: escreva uma carta abrindo espaço para aquilo que deseja deixar para trás as mágoas, padrões, expectativas. Queime com segurança, como símbolo de liberação.
- Meditação de aceitação: com os olhos fechados, respire lentamente e repita mentalmente: “Aceito cada fase da minha vida. Liberto o que não me serve mais.”
- Consulta ao seu mapa astral: cada eclipse ativa áreas específicas em seu mapa natal. O Astrolink oferece o mapa gratuito como uma visão direcionada sobre onde você está sendo chamado a agir.
Cuidados necessários: o que evitar durante os eclipses
Eclipses são janelas de transformação intensa, imprevistos fazem parte do processo. Por isso, existem algumas recomendações:
- Evite decisões impulsivas ou que exigem controle rígido sobre o resultado
- Não é momento para manifestar desejos; é tempo de observar o que emerge naturalmente
- Evite rituais elaborados que demandem força de vontade excessiva
- Evite tentativas de resolver tudo de uma vez: a cura é gradual
A força de pequenos gestos
O poder dos eclipses está nas sutilezas: um momento de silêncio, um gesto gentil, um hábito antigo que você escolhe interromper. Essas escolhas simples criam o terreno onde grandes transformações florescem. Como reforça o Astrolink, “a pressa não combina com esse ciclo. Escuta, presença e autocuidado consciente são o que sustenta a mudança real”.
