O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste promoveu, nesta sexta-feira (5), uma capacitação voltada à aplicação da Inteligência Artificial (IA) nas contratações públicas. O treinamento foi realizado no Centro de Treinamento “Bepe Machado”, localizado no Centro Operacional “Mauro da Bomba” – Garagem do DAE.

Com o tema “Inteligência Artificial aplicada às contratações públicas: auxílio na elaboração de ETP e TR”, o encontro reuniu chefes de Departamentos, Divisões e Setores, além de servidores diretamente envolvidos na produção de documentos relacionados aos processos licitatórios.

O diretor-superintendente do DAE, Laerson Andia Júnior, participou do evento e destacou a relevância da iniciativa. “A qualificação dos nossos servidores é essencial para garantir contratações mais eficientes, transparentes e alinhadas às boas práticas exigidas pela nova Lei de Licitações”, afirmou.

O treinamento teve como objetivo principal capacitar os profissionais para o uso responsável e eficiente de ferramentas de IA(Inteligencia Artificial) no suporte à elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e do Termo de Referência (TR), documentos fundamentais para a realização de contratações públicas. A iniciativa reforça o compromisso do DAE com a modernização da gestão e com o atendimento às exigências da legislação vigente.

“O treinamento e a capacitação dos nossos colaboradores é o melhor investimento a ser feito para continuarmos com os nossos avanços que nos mantém como referência em saneamento básico”, complementou o Superintendente da Autarquia.

A capacitação integra o plano de melhoria contínuo do DAE, que busca aliar tecnologia e conhecimento técnico em benefício da administração pública e da população barbarense.