Terapia com cães e música confortam pacientes oncológicos da Unacon

A manhã desta quarta-feira (3) foi marcada por emoção e acolhimento na Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), em Americana. Pacientes em tratamento participaram de uma atividade especial que uniu duas iniciativas de bem-estar: a visita dos cães terapeutas do projeto “Patas que Curam” e a apresentação musical do professor de violão e cantor Caio Suille.

Os cães, das raças Golden, Shih Tzu e SRD, passaram por protocolos de higienização antes de entrarem na unidade e foram acompanhados por condutores certificados e equipe multiprofissional. A música trouxe leveza e alegria ao ambiente, com canções interpretadas especialmente para os pacientes, criando um clima de descontração e esperança.

Durante a atividade, os participantes relataram benefícios como redução da ansiedade e sensação de acolhimento tanto com a presença dos animais quanto com o momento musical.

A coordenadora da Unacon, Raquel Cordeiro, destacou a relevância da iniciativa. “É emocionante ver os sorrisos surgirem durante a interação com os cães e ao som da música. Essas vivências complementam o tratamento médico, pois fortalecem o aspecto emocional, fundamental para o enfrentamento do câncer”, afirmou.

Reconhecida por seus efeitos na saúde mental e emocional, a terapia assistida por animais estimula a liberação de endorfinas, melhora o humor e auxilia até no controle da dor. Aliada à música, a experiência se torna ainda mais significativa, promovendo qualidade de vida aos pacientes oncológicos.

“Esse tipo de iniciativa mostra que cuidar da saúde vai muito além do tratamento clínico. Proporcionar momentos de acolhimento e bem-estar ajuda os pacientes a enfrentarem o tratamento de forma mais leve e humana. Estamos muito felizes em apoiar ações como essa, que unem ciência, afeto e qualidade de vida dentro da nossa rede de saúde”, ressaltou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Novas visitas e atividades na unidade estão programadas para os dias 18 e 23 de setembro, às 9h. A Unacon é administrada pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

