Cinema: veja o que passa nas telonas de 5 a 11 de setembro

TIVOLI 1 – PRINCESA ADORMECIDA (VITRINE FILMES)

Comédia – Nacional10 Anos – Duração: 80min.

Princesa Adormecida é um longa dirigido por Claudio Boeckel e trata-se da segunda adaptação dos livros

Princesas Modernas, de Paula Pimenta (Cinderela Pop). A trama irá conta sobre Rosa (Pietra Quintela),

uma adolescente, que assim como qualquer outra, sonha em ter a sua liberdade e independência. No

entanto, essa conquista fica sendo apenas um sonho, uma vez que seus três tios que a criaram como

uma filha, Florindo (Aramis Trindade), Fausto (Claudio Mendes) e Petrônio (René Stern), superprotegem

a menina a todo custo, não permitindo que ela viva as experiências que a adolescência traz. Quando

Rosa completa seus 15 anos, ela descobre que o mundo ao qual ela pertence, na verdade é um sonho, e

o mundo com o qual ela sonhava, é a sua verdadeira realidade. Rosa é uma princesa de um país distante

e, por isso, sua vida pode estar em perigo. Rosa é mais que uma simples jovem que vai à escola e se

diverte com sua melhor amiga e troca mensagens com o seu crush. Um mistério do passado volta à tona

e uma vilã vingativa coloca sua vida em perigo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 15h30 2D Nacional

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 1 – OS FANTASMAS AINDA SE DIVERTEM: (DUB) BEETLEJUICE BEETLEJUICE (WARNER)

Comédia – 14 Anos – Duração: 105min.

Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice é a sequência direta do filme Os Fantasmas se

Divertem de Tim Burton, lançado em 1988. Nesta nova história, retornamos à casa em Winter River, onde

três gerações da família Deetz se unem após uma tragédia familiar inesperada. Lydia Deetz (Winona

Ryder) já é adulta e mãe da adolescente Astrid (Jenna Ortega), que repentinamente descobre a

misteriosa maquete da cidade no sótão e abre, sem querer, o portal para a vida após a morte, mais uma

vez virando a vida da família Deetz de ponta-cabeça com o ressurgimento do extravagante fantasma

Beetlejuice (Michael Keaton).

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 17h10 – 19h20 – 21h30 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 15h00 – 17h10 – 19h20 – 21h30 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – HAROLD E O LÁPIS MÁGICO – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Aventura – Livre – Duração: 90min.

Adaptado do romance infantil de Crockett Johnson (1955), Harold e o Lápis Mágico vai contar a história

de Harold (Zachary Levi), um menino de 4 anos que cria um mundo mágico usando apenas duas coisas

muito preciosas: a sua imaginação e um lápis roxo! Dentro de seu livro, Harold pode fazer qualquer coisa

ganhar vida simplesmente desenhando com esse lápis mágico. No entanto, quando ele cresce e deixa de

desenhar apenas nas páginas do livro e começa a desenhar no mundo físico, descobre que tem muito

mais a aprender sobre a vida real do que ele imaginava. Além disso, seu confiável lápis roxo pode

desencadear mais travessuras hilárias que, na maioria, estão fora do seu controle. Quando o poder da

imaginação ilimitada cai nas mãos erradas, será preciso toda a criatividade de Harold e seus amigos para

salvar o mundo real e o seu próprio.

Sáb., Dom., Feriado – 13h45 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – HELLBOY E O HOMEM TORTO – DUB (IMAGEM FILMES)

Ação/Fantasia – 16 Anos – Duração: 100min.

Durante a década de 1950, Hellboy (Jack Kesy) se une à Bobbie Jo Song, uma novata agente da

B.P.D.P. para uma nova investigação nas Montanhas Apalaches. Lá, descobrem uma remota e

assombrada comunidade dominada por bruxas, liderada pelo sinistro demônio local, conhecido como O

Homem Torto, que foi enviado de volta à Terra para coletar almas para o diabo. Durante a investigação,

Hellboy enfrenta segredos enterrados de seu próprio passado, levando-o a uma batalha épica contra

forças malignas que ameaçam desencadear o caos sobre o mundo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 17h40 – 19h45 – 21h50 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 17h40 – 19h45 – 21h50 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – MEU MALVADO FAVORITO 4 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Livre – Duração: 95min.

Nesta sequência, o vilão mais amado do planeta retorna e agora Gru, Lucy, Margo, Edith e Agnes dão as

boas-vindas a um novo membro da família: Gru Jr., que pretende atormentar seu pai. Enquanto se

adapta com o pequeno, Gru enfrenta um novo inimigo, Maxime Le Mal, forçando sua namorada Valentina

e a família a fugir do perigo.

Sáb., Dom., Feriado – 15h40 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – DEADPOOL & WOLVERINE – DUB (DISNEY)

Ação/Comédia – 18 Anos – Duração: 127min.

Deadpool & Wolverine reúne o icônico mercenário tagarela Wade Wilson (Ryan Reynolds) e o poderoso

mutante Wolverine (Hugh Jackman) em uma aventura explosiva, escrita e produzida pelos mesmos

talentos por trás de Deadpool (2016) e Deadpool 2 (2018). Wade Wilson desfruta de um momento de

aparente calma ao lado de Vanessa (Morena Baccarin) e seus amigos e, em contra partida, Wolverine se

recupera de seus ferimentos. Um têm os seus caminhos cruzados com o outro, dando início a uma

improvável aliança. Juntos, eles enfrentam um inimigo formidável em comum, desencadeando uma

jornada repleta de ação, humor e reviravoltas surpreendentes. Deadpool & Wolverine promete ser uma

aventura épica, cheia de referências aos quadrinhos e momentos de pura adrenalina, proporcionando aos

fãs uma experiência única e inesquecível no universo dos super-heróis.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 16h15 – 21h00 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 16h15 – 21h00 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – VOVÓ NINJA (GALERIA DISTRIBUIDORA)

Aventura – Nacional Livre – Duração: 96min.

Três irmãos indisciplinados vão passar as férias no sítio da avó, que vive reclusa e tem

um estilo de vida zen, depois de alguns anos sem vê-la. Chegando lá, descobrem que ela tem

habilidades fora do comum.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 18h50 2D Nacional

Sáb., Dom., Feriado – 14h10 – 18h50 2D Nacional

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – É ASSIM QUE ACABA – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Drama/Romance – 14 Anos – Duração: 130min.

É Assim Que Acaba, longa do diretor Justin Baldoni, é uma adaptação cinematográfica do livro de mesmo

nome da autora Collen Hoover. Na trama, Lily Bloom (Blake Lively) é uma mulher que, após vivenciar

eventos traumáticos na infância, decide começar uma vida nova em Boston e tentar abrir o próprio

negócio. Como consequência dessa mudança de vida, Lily acredita que encontrou o amor verdadeiro em

Ryle (Justin Baldoni), um charmoso neurocirurgião. No entanto, à medida que o relacionamento se torna

cada vez mais sério, também surgem lembranças de como era o relacionamento de seus pais. Até que,

repentinamente, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), seu primeiro amor e uma ligação com o passado

uma alma gêmea, talvez? – retorna para a vida de Lily. As coisas se complicam ainda mais, quando um

incidente doloroso desencadeia um trauma do passado, ameaçando tudo o que Lily construiu com Ryle.

Agora, com seu primeiro amor de volta em sua vida, ela precisará decidir se tem o que é preciso para

levar o casamento adiante.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 16h30 – 19h10 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 16h30 – 19h10 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – LONGLEGS – VÍNCULO MORTAL – DUB (DIAMOND FILMS)

Terror / Suspense – 18 Anos – Duração: 100min.

Longlegs – Vínculo Mortal é dirigido pelo cineasta Oz Perkins. A narrativa segue a agente do FBI, Lee

Harker (Maika Monroe), que é convocada para reabrir um caso arquivado de um serial killer em uma

cidade tranquila. À medida que Lee mergulha na investigação, ela descobre indícios perturbadores de

práticas ocultas ligadas aos crimes, levando-a por um caminho sinuoso e perigoso. Conforme desvenda

pistas, Harker se vê confrontada com uma conexão pessoal inesperada com o assassino, lançando-a

numa corrida contra o tempo para evitar novas vítimas. Contudo, à medida que avança, percebe que algo

sinistro a observa de perto, ameaçando não só o desfecho do caso, mas também sua própria segurança.

Enquanto luta para desvendar a verdade por trás dos assassinatos, Harker se vê numa encruzilhada

entre o dever profissional e os segredos sombrios que emergem, transformando sua investigação em

uma batalha intensa entre a razão e o desconhecido.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 21h45 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 21h45 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – DIVERTIDA MENTE 2 – DUB (DISNEY)

Animação – Livre – Duração: 96min.

Divertida Mente 2 marca a sequência da famosa história de Riley (Kaitlyn Dias). Com um salto temporal,

a garota agora se encontra mais velha, passando pela tão temida adolescência. Junto com o

amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar

lugar a algo totalmente inesperado: novas emoções. As já conhecidas, Alegria (Amy Poehler), Tristeza

(Phyllis Smith), Raiva, Medo (Tony Hale) e Nojinho (Liza Lapira), que há muito tempo administram uma

operação bem-sucedida, não têm certeza de como se sentir quando novos inquilinos chegam ao local,

sendo um deles a tão temida Ansiedade (Maya Hawke).

Sáb., Dom., Feriado – 14h20 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

