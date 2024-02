Circo contrata para montagem no estacionamento do Tivoli Shopping

O Happy Day Circus, que será montado no estacionamento do Tivoli Shopping a partir desta quarta-feira, está contratando ajudantes. São 30 vagas para homens.

Segundo anúncio, o início do trabalho é nesta quarta, a partir das 8h e o pagamento é feito no formato diária. Mais informações (11) 99145-6100.

SANTA BÁRBARA, AMERICANA E REGIÃO O CIRCO CONTRATA!!

Happy Day Circus, contrata:

– 30 HOMENS para a montagem do circo.

-início dia 28/02 (Quarta) às 8h

PAGAMENTO DE DIÁRIA.

– no estacionamento do Tivoli Shopping

mais informações: (11) 99145-6100