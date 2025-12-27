O jogador Neymar passou por uma artroscopia para corrigir uma lesão do menisco medial do joelho esquerdo, na manhã de segunda-feira (22/12), em Belo Horizonte (MG). O procedimento foi um sucesso e o atacante do Santos deve voltar aos treinos em 20 dias.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O médico do Imot de Mogi das Cruzes, especialista em Joelho, Marcos Nali, explica que a lesão é comum em atletas e indivíduos que praticam esportes, e no procedimento ao qual o jogador foi submetido, por ser uma cirurgia minimamente invasiva, a recuperação é rápida.

No caso de Neymar, esta é a segunda operação no joelho, consequência de um trauma sofrido em 18 de outubro de 2023, durante a partida entre a Seleção Brasileira e o time do Uruguai. Na ocasião, o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

O procedimento realizado agora em Neymar foi para regularizar a lesão. De acordo com Nali, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho e da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte, a técnica empregada foi com a artroscopia – que é minimamente invasiva – e o jogador terá uma rápida recuperação.

Neymar e menisco

O menisco é responsável por estabilizar o joelho e amortecer o impacto entre o fêmur e a tíbia, além de lubrificar a região para atividades diárias como andar, correr e dobrar o joelho. O especialista explica que a lesão do menisco é quando há uma ruptura neste tecido cartilaginoso, causando dor, inchaço, rigidez e sensação de travamento.

Segundo o médico do Imot, trata-se de uma lesão comum entre atletas, geralmente causada por entorse rotacional. Também pode afetar pessoas de uma faixa etária mais alta, acima dos 40 anos, onde existe desidratação do menisco e a perda gradual da elasticidade, uma consequência da degeneração natural do corpo, segundo Nali:

“Cada caso deve ser avaliado de forma individual, considerando as condições do paciente. Nem todo caso é necessariamente cirúrgico, mas precisa ser tratado com atenção para não comprometer a mobilidade e a qualidade de vida”, afirmou.

Entre as alternativas para o tratamento há o uso de medicamentos aliado a fisioterapia e os cirúrgicos, como a meninsectomia (caso de Neymar), e a sutura, que tem tempo maior de recuperação: cerca de quatro meses.

Cirurgia

Neymar teve alta no mesmo dia da intervenção e já está liberado para iniciar o processo de reabilitação. A cirurgia foi realizada pelo médico Rodrigo Lasmar, da Seleção Brasileira.

Sobre o Imot

Fundado em 1976, o Imot é um dos maiores institutos especializados em ortopedia e traumatologia do Brasil, com pronto atendimento diariamente na unidade de Mogi das Cruzes, consultas, fisioterapia e diversos tratamentos especializados, além da Imot Care, com cuidados inter e multidisciplinares, e o Imot MovSaúde, com serviços exclusivos e inovadores.

O Imot fica na rua Otto Unger, 433, Centro, Mogi das Cruzes. Mais informações: telefone (11) 4728-3420, no site e redes sociais (@clinicaimot). Em Suzano, o endereço é rua Augusta Aparecida Carvalho Morais, 250 Jardim Santa Helena. Telefone (11) 4741-3333.

Leia + sobre esportes