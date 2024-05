O sindicalista Claudemir dos Condutores deve ser uma das apostas do PCdoB

para voltar a ter vereador em Americana. O partido foi liderado este século pelo ex-vereador e também sindicalista Davi Ramos (falecido em 2018) e chegou a eleger 2 vereadores em 2016 (Giovana Fortunato e Léo da Padaria, que depois deixaram a legenda).

Um evento com cerca de 300 pessoas este sábado marcou o lançamento da pré-candidatura de Claudemir. O PCdoB está na Federação Brasil da Esperança junto com PT e PV. O partido deve lançar Claudemir e Cris da Unegro, com as 18 vagas restantes ficando para os verdes e os petistas.

COMPONENTES DA MESA DE TRABALHO

(da direita para esquerda)

MARCOS AVANCINI: presidente do Sindicato dos Comerciários de Americana, e dirigente municipal do PCdoB.

EDNELSON AZEVEDO DE SOUZA: diretor do Sindicato da Borracha de Americana e Região, e dirigente municipal do PcdoB.

SÉRGIO BENASSI: Benassi foi vereador da cidade de Campinas por vinte anos, e é dirigente estadual do PcdoB.

PASTOR AILTON: pré-candidato a vice prefeito

VALDIR DE SOUZA PESTANA: presidente da Federação dos Trabalhadores em Transportes Terrestres do Estado de São Paulo (FTTRESP) e presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres (CNTTT).

MARIA GIOVANA FORTUNATO: pré-candidata à prefeita.

CLAUDEMIR ALVES DA CRUZ (biografia anexa).

FLÁVIO ROGÉRIO COSTA: presidente do PCdoB-Americana,

ALCIDES AMAZONAS: Amazonas foi deputado estadual, e vereador da cidade de São Paulo, ocupou a secretaria geral do Sindicato dos Condutores de São Paulo e a diretoria da São Paulo transportes (SPTRANS), e é direção estadual do PCdoB.

ASSIS MELO: Ex-deputado federal pelo PcdoB, Rio grande do Sul.

FELIX SERRANO DE BARROS: Presidente do Sindicato dos Rodoviários de Mogi das Cruzes e região, vice-presidente da Federação dos Trabalhadores em Transportes Terrestres do Estado de São Paulo (FTTRESP) e diretor da Confederação Nacional do Trabalhadores em transportes Terrestres (CNTTT).

