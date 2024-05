Com referências que vão desde “Djavan” a “5 a Seco”, o cantor e compositor Coluri tem encantado os fãs de MPB desde que emergiu a cena em 2014. Nesta sexta-feira, 24, ele apresenta o seu novo single, “Acústica”, combinando a sofisticação da MPB com uma estética pop, que traz o frescor dos novos tempos.

“Acústica” faz uma analogia com a própria natureza da acústica, das ondas sonoras e das frequências que nos envolvem, assim como um abraço afetuoso. Coluri explica que, em um mundo cada vez mais corrido e dominado pelas multitarefas e multitelas, as pessoas muitas vezes se esquecem de algo tão simples e valioso quanto o ato de abraçar aqueles que amam.

O single é como um lembrete do que realmente importa na vida: as conexões humanas e os momentos compartilhados que estão ao nosso alcance. “Então me abraça/ Que eu preciso ter certeza da vontade de você/ Que é tão segura /E não me deixa ver/ Que o tempo passa / E eu preciso ter certeza da vontade de nem sei / Que os nossos caminhos se cruzam/ E não sei saber”, canta Coluri no refrão.

Coluri também ressalta que a simplicidade do afeto é um tema central na música. “Eu quero que as pessoas entendam que o valioso é de graça, como um bom clichê, e em geral, está ao alcance das mãos,” diz o artista. Essa mensagem reflete suas próprias relações familiares e a importância de valorizar o que temos de real valor.

Sobre Coluri

Aos 24 anos, Coluri fundou a banda autoral Broove, junto com seu parceiro de composição, Bruno Clareto, e os músicos Thales Augusto, Gustavo Acosta e Rafael Galib. Juntos, eles percorreram os palcos de várias cidades, incluindo Campinas, São Paulo e Ourinhos, onde tiveram a honra de abrir para a aclamada Maria Gadú, pelo Circuito Cultural Paulista. Após uma pausa, Coluri retornou aos palcos da região em 2021, iniciando seu projeto solo autoral e preparando-se para surpreender seus fãs com suas novas músicas.

As influências musicais de Coluri são diversas, incluindo artistas como Djavan, 5 a Seco, Lô Borges, além de todo espectro musical do Brasil. Essa diversidade sonora se reflete em sua música, onde ele habilmente mescla elementos de diferentes gêneros para criar algo singular.

“Acústica”, seu novo single, sucede “Âmbar”, música lançada no início do ano e que marcou a estreia solo do artista. As duas canções fazem parte de um projeto de quatro singles previstos para 2024.