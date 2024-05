Segurança ou escravo? Veja vídeo polêmico

Pesquisa revela, ainda, que 6 a cada 10 pessoas estão em busca de novas experiências gastronômicas, impulsionando novidades no setor

Leia+ Brasil, meio ambiente e educação

Quem nunca ouviu a frase “um docinho para alegrar o dia?”. Ligado ao nível de dopamina, hormônio da felicidade, o açúcar tem mesmo poder regulatório de bem-estar temporário. Segundo dados da Taste Tomorrow, 75% dos brasileiros afirmam recorrer a doces para satisfazer a si mesmo e suas famílias. Realizada em 25 países, a pesquisa revela, ainda, que 6 a cada 10 pessoas estão em busca de novas experiências gastronômicas, impulsionando novidades no setor. Na Cuor di Crema, gelateria artesanal de método italiano, as inovações ficam por conta da variedade de doces que podem ser acompanhados por gelato à escolha do cliente, como bolos, além de brownies, waffles, petit gateau, tortas, profiteroles e até macarons.