O engenheiro Claudio Amarante vai trabalhar na prefeitura de Limeira. No final de março ele havia deixado a prefeitura de Nova Odessa. CAmarante foi nome forte no governo Erich Hetzl Jr (2003-2008) em Americana quando foi diretor do DAE da cidade.

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Ele vai trabalhar como secretário adjunto do Secretário de Administração Thiago Guimarães.

Além de Claudio Amarante

Além de Amarante e Guimarães, também estão no time do prefeito Murilo Félix (Podemos) o ex-vice prefeito de Americana Roger Willians, o ex-secretário Walter Veneciano e mais alguns nomes com experiência na cidade.