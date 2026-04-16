Com foco na formação individual de jovens da região, nova turma teve ampliação de dez vagas em Sumaré

A Honda deu início à quarta turma do Curso de Formação de Profissionais na cidade de Sumaré. A cerimônia de abertura contou com a presença de executivos da marca e do prefeito do município, Henrique do Paraíso.

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Nesta edição, o curso passou a contar com 30 participantes, dez a mais em relação à turma anterior, como resultado do termo de cooperação firmado com a Prefeitura de Sumaré para ampliar o acesso de jovens da cidade à formação socioprofissional.

Para participar do programa, os jovens devem ter entre 18 e 20 anos de idade, residir em cidades da região e estar cursando ou ter concluído o ensino médio. O treinamento é realizado de segunda a sexta-feira, entre os meses de abril e novembro, no Centro de Treinamento da Honda na cidade.

Com carga horária total de 800 horas, o curso prepara os jovens para atuar em diferentes áreas do mercado de trabalho. A formação inclui módulos técnicos de mecânica de automóveis e motocicletas, conteúdos relacionados ao setor financeiro, por meio da Honda Serviços Financeiros, além de orientações sobre técnicas de vendas, bem como o desenvolvimento de habilidades profissionais, comportamentais e emocionais.

Colaboradores de diversas áreas da empresa, como Pós-Venda, Comercial, Serviços Financeiros e Comunicação, participam do projeto como voluntários, ministrando conteúdos de acordo com suas especialidades.

Ao longo das três edições anteriores, 58 jovens já foram beneficiados pelo Curso e iniciaram sua trajetória profissional.

Prefeito Henrique participa de aula inaugural na Honda

O prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, acompanhado da primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade Débora Micaele, participou da aula inaugural da 4ª turma do Curso de Formação de Profissionais promovido pela Honda, realizada no Centro de Treinamento da empresa no município. A cerimônia também contou com a presença de executivos da marca.

Nesta edição, o curso passou a contar com 30 participantes — dez a mais em relação à turma anterior — resultado do termo de cooperação firmado entre a Honda e a Prefeitura de Sumaré, com o objetivo de ampliar o acesso de jovens da cidade à formação socioprofissional.

Durante a abertura, o prefeito destacou a importância da iniciativa para a qualificação da juventude e geração de oportunidades. “Investir na formação dos nossos jovens é investir no futuro de Sumaré. Essa parceria com a Honda fortalece a capacitação profissional e abre portas para o mercado de trabalho, preparando nossos jovens para os desafios e oportunidades da economia atual”, afirmou Henrique do Paraíso.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade ressaltou a relevância da cooperação entre o setor público e a iniciativa privada. “Essa união entre a Prefeitura e a Honda demonstra como parcerias bem estruturadas podem transformar vidas. Estamos criando caminhos concretos para que os jovens tenham acesso à qualificação e possam ingressar no mercado de trabalho com mais preparo e confiança”, destacou Débora.

Para participar do programa, os jovens devem ter entre 18 e 20 anos, residir em cidades da região e estar cursando ou já ter concluído o ensino médio. O treinamento é realizado de segunda a sexta-feira, entre os meses de abril e novembro, no Centro de Treinamento da Honda em Sumaré.

Com carga horária total de 800 horas, o curso oferece uma formação completa, preparando os participantes para atuar em diferentes áreas do mercado de trabalho. A grade inclui módulos técnicos de mecânica de automóveis e motocicletas, conteúdos voltados ao setor financeiro, por meio da Honda Serviços Financeiros, além de orientações sobre técnicas de vendas e o desenvolvimento de competências profissionais, comportamentais e emocionais.

O projeto conta ainda com a participação voluntária de colaboradores de diversas áreas da empresa, como Pós-Venda, Comercial, Serviços Financeiros e Comunicação, que ministram conteúdos de acordo com suas especialidades.

Ao longo das três edições anteriores, 58 jovens já foram beneficiados pelo curso e iniciaram suas trajetórias profissionais, reforçando o impacto positivo da iniciativa na formação e inserção de novos talentos no mercado de trabalho.