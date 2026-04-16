A Audible amplia seu catálogo de conteúdos nacionais com o lançamento da audiossérie “Nem te Conto” da atriz Luana Piovani. Previsto para 28 de abril e protagonizada e apresentada por Luana, a obra de seis episódios mergulha em uma reflexão profunda, íntima e crítica sobre a fofoca, tema que permeia sua trajetória pública há décadas, transformando um hábito muitas vezes julgado em uma narrativa poderosa sobre o controle da própria história.

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A vida das grandes celebridades costuma ser tratada como um livro aberto, mas Luana Piovani decidiu que era hora de ela mesma escrever as páginas – ou melhor, de narrá-las. Com a provocação “Fofocar é um impulso de fábrica. A gente nasce fofoqueiro, depois é que aprende a ter filtro”, ela abre os caminhos de sua nova audiossérie.

O projeto surge da intenção da atriz de dominar a própria história e olhar de forma crítica para a indústria midiática que a moldou. Para isso, em “Nem Te Conto”, Luana revisita fofocas históricas, preenche lacunas e reafirma suas convicções, provando-se maior do que qualquer boato. Neste Audible Original, cada episódio destaca uma área crucial de sua vida, onde o compartilhamento de histórias reais devolve a ela o controle da própria história.

Luana Piovani e a história

A narrativa de “Nem te Conto” busca naturalizar a fofoca como algo intrínseco e necessário ao ser humano, para então diferenciá-la de informações falsas e prejudiciais. Ao longo dos seis episódios, o tema é analisado sob diversos prismas: relacionamentos, família, economia, política e amizades. Para enriquecer a discussão, Luana recebe convidados que trazem perspectivas tanto pessoais quanto técnicas. A escolha dos nomes reflete a dualidade do assunto: amigas próximas, como Carol Marra, trazem um tom confessional; figuras como a deputada Erika Hilton, a artista Cleo e Gaab discutem como é viver sob o olhar constante da sociedade; já participações de Viviane Mosé e da dupla João Batista & Marcio Damasceno ajudam a compor um estudo aprofundado sob os vieses psicológico, sociológico e filosófico do tema.

A escolha pelo formato do conteúdo foi estratégica. “A natureza inerente do áudio potencializa a sensação de acolhimento e proximidade dos ouvintes com quem conta a história. Nesta audiossérie, Luana reconta e debate acontecimentos que são dela, e não dos holofotes, aliada a pessoas que ama e admira. Desta forma, é possível ter acesso ao tom exato de sua própria narrativa”, explica Adriana Alcântara, diretora-geral da Audible no Brasil.

“Nem Te Conto” é produzida pela Farra, com direção de André Brandt. Para roteiro, pesquisa e edição de texto, contou com a experiência de Carol Pires e Mari Faria, que são profissionais já consagradas no formato de áudio e que auxiliaram Luana a conduzir cada episódio com precisão e fluidez. O título integra o crescente catálogo de conteúdos originais nacionais da Audible, juntando-se a sucessos recentes como “Deve Ser da Idade”, de Maria Ribeiro, “O Pai Tá Onde?”, com Gregório Duvivier, “Expectativas Delirantes”, de Valentina Bandeira, e “No Espaço Entre Nós”, uma história original da autora best-seller Elayne Baeta.

SOBRE A AUDIBLE

A Audible, Inc., uma subsidiária da Amazon.com (NASDAQ: AMZN), é uma das principais criadoras e distribuidoras de entretenimento em áudio de alta qualidade, oferecendo ao público global uma nova maneira de enriquecer suas vidas por meio de um conteúdo extraordinário. O serviço Audible é oferecido no Brasil pela Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., com um catálogo de mais de 780.000 audiolivros com títulos de autores renomados e principais editoras. Audible opera onze serviços localizados na Austrália, Brasil, Canadá, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. Os assinantes baixam quase 4 bilhões de horas de conteúdo anualmente em uma ampla variedade de dispositivos suportados.