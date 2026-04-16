A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo que a prefeitura se candidate a receber recursos estaduais para projetos voltados à causa animal.

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No documento, a parlamentar destaca que o governo do estado lançou um edital que destina mais de R$ 300 milhões para financiamento de projetos municipais, permitindo a apresentação de propostas de até R$ 1,5 milhão por município, com foco na melhoria da qualidade de vida da população e no fortalecimento de políticas públicas locais.

De acordo como a autora a causa animal insere-se diretamente nesse contexto, por envolver aspectos de saúde pública, controle de zoonoses, proteção ambiental e bem-estar social.

Solta a voz Roberta Lima

“Tem sido recorrente a demanda da população e de protetores independentes por políticas públicas mais estruturadas, como programas permanentes de castração, atendimento veterinário gratuito e ações efetivas de combate ao abandono e aos maus-tratos. Diante desse cenário, o edital estadual representa uma oportunidade concreta para captação de recursos externos, possibilitando a ampliação e consolidação dessas políticas no município, sem impacto significativo ao orçamento municipal.”, aponta.

Roberta Lima solicita que a administração municipal avalie a elaboração e apresentação de um projeto voltado à causa animal, podendo contemplar iniciativas como ampliação dos serviços veterinários públicos, fortalecimento do CCZ e programas de educação para a guarda responsável.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (14) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.