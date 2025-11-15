Um homem que comprou um Renault Clio que era roubado acabou se dando mal (mais ou menos) na noite desta sexta-feira entre Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Ele pagou R$ 7,5 mil no veículo e ainda não tinha começado a pagar quando foi parado por agentes da Guarda Municipal de SBO.

O ‘novo dono’ disse que ia pagar o carro em 5 vezes mas que ainda não tinha começado a pagar. Eram ao todo 3 homens no carro. Todos foram detidos, mas liberados depois de ouvidos na delegacia.

Clio roubado

GCM SBO Furto de veículo/ Receptação

Av Iacanga × Av.Santa Bárbara Americana

Vtr 145 Subinspetor Morais e Gcm Fernando

Apoio Vtr 140 Subinspetor Aparecido e Gcm Caio

Vtr 125 Gcms De Souza e Joyce

Vtr I19222 PM Cabo Diego e Sd. Marcos.

Fomos informados pelo CICOMM da GCM que o veículo Renault Clio, de cor prata, placas DDB 2B86, havia passado pela muralha digital pela Av. Iacanga Sentido Av Santa Bárbara, e que este veículo acusava pelo sistema como produto de furto pelo município de Piracicaba BO PC QQ0094-1/2025, na data de 12/11/2025.

Como estes patrulheiros estavam pela Av Santa Bárbara próximo a av Alfredo Contato, deslocaram-se sentido Av Iacanga , quando ao chegar no cruzamento da referida avenida visualizaram o veículo, o qual estava parado no semáforo na altura do número oposto ao 50.

No interior do veículo haviam 03 pessoas sendo então realizada abordagem e identificado o condutor como sendo o envolvido 01 Juan , tendo como passageiro do seu lado direito o envolvido 02 Amarildo, e sentado no banco traseiro estava o envolvido 03 Leonardo. Foi feito uma busca pessoal e com Juan foi localizado um aparelho celular Samsung de sua propriedade e 70 Reais , com Amarildo um aparelho da marca Samsung de sua propriedade e com Leonardo um aparelho celular da marca Redmi, de sua propriedade.

Nada de ilícito foi localizado em posse pessoal dos mesmos. Indagado, Juan sobre o veículo ele informou que comprou o mesmo na data do dia 12/11/25 de um amigo de apelido Negão, o qual não sabe informar nem o endereço e nem o número de telefone , que pagaria 7.500 Reais sendo o pagamento feito de forma mensal , 1.500 Reais por cada parcela, e a primeira já seria dia 13/11/2025 , porém informou ao amigo que só poderia pagá-la dia 02/12/2025.

Informou não ter conhecimento que o veículo era furtado. Indagados Amarildo e Leonardo, ambos falaram que Juan os chamou para dar uma volta pela cidade e, como não sabiam que o carro era furtado, foram tranquilamente.

Diante dos fatos conforme decreto federal 8858/16, foi feito o uso de algemas por receio de fuga e para garantir tanto a integridade dos agentes bem como a dos envolvidos , bem como informados dos seus direitos constitucionais, sendo então dada voz de prisão e os mesmos conduzidos ao CPJ pelo Município de Americana e os fatos relatados ao Escripol Jary, o qual informou o Delegado de Plantão Dr. Odair José Jaeger o deliberou pela elaboração do BO PC QS1206-1/2025 de localização de veículo furtado, sendo os objetos e celulares devolvido aos envolvidos 01, 02 e 03 e após ser colhido os seus depoimentos , todos foram liberados .

O envolvido 04, Sr. Gilvanir , realizou o registro do BO PC do furto do veiculobpelo Município de Piracicaba na data de 12/11/2025 é colhidos seus dados através do Boletim de Ocorrência .Veículo recolhido ao Pátio Municipal de Cosmópolis pelo serviço de guincho.

