Escolas de SBO recebem prêmio concedido pelo Governo do Estado

Quinze unidades escolares da Rede Municipal de Ensino receberam o Prêmio Excelência Educacional, ação do Governo do Estado de São Paulo, em evento promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria da Educação, nesta quarta-feira (12).

A premiação realizada no Salão Nobre da Educação contou com entrega do certificado “Escola Ouro/2024” além de depósito em dinheiro de até R$ 53 mil por unidade escolar, variando de acordo com pontuação e número de alunos, totalizando R$ 531 mil para as quinze escolas. Neste dia 12 celebra-se também o dia do diretor escolar.

O Prêmio Excelência Educacional integra o programa Alfabetiza Juntos SP e reconhece o desempenho da Rede Municipal de Ensino do Município por meio do cumprimento de meta na avaliação do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), que considera a média dos alunos do 2º e 5º ano do Ensino Fundamental.

A alfabetização nos anos iniciais desempenha um papel essencial no desenvolvimento do pensamento escrito e na inserção das crianças na cultura letrada. Esse processo amplia suas habilidades de leitura e escrita, permitindo-lhes compreender e interagir criticamente com o mundo ao seu redor. Assegurar que todos tenham acesso a práticas alfabetizadoras eficazes é fundamental para reduzir desigualdades educacionais e criar oportunidades para que avancem na construção do conhecimento e no exercício pleno da cidadania.

“Esse resultado demonstra que, com planejamento, formação continuada e comprometimento dos professores e de toda a comunidade escolar, é possível transformar a educação e proporcionar reais oportunidades de desenvolvimento. Nosso reconhecimento ao trabalho dedicado dos professores e profissionais de educação que reforçam nosso compromisso com a melhoria contínua da educação pública barbarense. Estamos muito felizes com os resultados, foi de excelência. Agradeço a cada um dos diretores que sustentam a escola com maestria e coroar o trabalho dos professores e reconhecer o quanto vocês são potentes e o quanto estão fazendo a diferença na vida das crianças”, disse a secretária de Educação, Tânia Mara da Silva.

Santa Bárbara d’Oeste recebeu o Prêmio Excelência Educacional no dia 25 de março, em evento no Memorial da América Latina, em São Paulo, como um dos municípios que foram destaque na alfabetização das crianças. A entrega da premiação contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, secretários estaduais, deputados, entre outras autoridades do Estado. O Prêmio Excelência Educacional reconheceu 1.171 escolas municipais de 442 cidades, com investimento total de R$ 80 milhões.

Confira as escolas municipais que receberam a premiação:

ADI “Dr. Euvaldo de Queiroz Dias”

ADI “Geraldo Rocha Campos”

CAIC “Irmã Dulce”

CIEP “Angélica Sega Tremocoldi”

CIEP “Carmelina Pellegrino Cervone”

CIEP “Dom Eduardo Koaik”

EMEFEI “Prof. Augusto Scomparin”

EMEFEI “Profª Antonia Dagmar de A. Rosolen”

EMEFEI “Profª Gessi Terezinha B. Carneiro”

EMEFEI “Profª Iraídes Ferreira Lourenço”

EMEFEI “Profª Maria Augusta Canto Camargo Bilia”

EMEFEI “Profª Maria Regina Barbosa Carpim”

EMEFEI “Profª Rosa Lee Carr Conti”

EMEFEI “Sonia Bataglia Cardoso”

EMEFEI Profª “Ruth Garrido Roque”

