O festival de música gospel Celebra Americana, realizado nesta sexta-feira (14) e sábado (15) no Centro de Cultura e Lazer (CCL), reuniu um público rotativo de 20 mil pessoas na primeira noite, que contou com shows da CFW – Comunidade da Fé Worship e do cantor Fernandinho. Neste sábado, o festival terá início às 15h. O CCL fica na Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.

O evento integra o calendário comemorativo dos 150 anos de Americana e tem apresentações de grandes nomes e artistas locais da música gospel. A entrada é solidária, com a doação de 1 kg de alimento não perecível (arroz, farinha de trigo ou macarrão) para as famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

O prefeito Chico Sardelli fez uma saudação ao público que compareceu ao CCL. “As equipes da Prefeitura se dedicaram muito para entregar a Americana um evento bonito e grandioso como a cidade merece. Curtam bastante!”, disse.

O secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, agradeceu a presença das famílias americanenses. “O CCL está lindo com cada um de vocês. Estamos muito felizes em promover o Celebra Americana. Nosso festival de música gospel com certeza será o primeiro de muitos”, declarou.

O chefe de Gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli, e secretários municipais também participaram do evento, além dos vereadores Marcos Caetano, Levi Rossi, Jean Mizzoni, Leonora Périco, Gutão do Lanche, Juninho Dias e Pastor Miguel Pires.

O festival conta com estrutura completa para receber o público. A praça de alimentação tem 12 estabelecimentos com o melhor da gastronomia de rua, como sanduíches, porções e sobremesas. Marcam presença os seguintes estabelecimentos: Buenos Burguer, Pastel Poko Loko, Churros das Meninas, Parada Obrigatória (porções variadas), Feltrin (lanches de linguiça e de carne louca), Casa Leontina (lanche de pernil e panceta de rolo), Crock Chicken (frango frito), Booze Restaurante (burgers variados), Fernando Crepe Suíço, Ateliê do Gelato (sorvetes), Doces Camzaros e Coco Americana.

Também há área kids com brinquedos infláveis para as crianças e feira Ameriart, com artesanato produzido em Americana. A Gama (Guarda Municipal de Americana) está presente e há vaga de estacionamento rotativo para embarque e desembarque de PCDs (Pessoas com Deficiência), com entrada pela Rua das Paineiras, além de ambulância no local.

Os shows têm tradução simultânea por intérprete de Libras e são transmitidos em dois telões posicionados no parque de eventos e para a Avenida Brasil, que teve o trecho em frente ao CCL fechado para o trânsito de veículos, no sentido bairro-Centro, para a segurança do público.

Programação Celebra Americana

Neste sábado, das 15h às 22h, sobem ao palco IEQ da Colheita, Lariene Prata, Sexteto AD Americana e Banda e Freedom Worship, com encerramento com show da cantora Eyshila. Confira os horários:

16h: IEQ da Colheita

17h: Lariene Prata

18h: Sexteto AD Americana e Banda

19h: Freedom Worship

20h: Eyshila

A interdição de trânsito em frente ao CCL, no sentido bairro-Centro, será das 15h às 22h30.

O festival Celebra Americana é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA). A produção é da Bokme!, com patrocínio da Labutare Construtora e Incorporadora, na categoria “apoiador” do Programa Conexão Cultura.

