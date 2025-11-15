Hortolândia promove ação solidária no Jd. Campos Verdes neste domingo (16)

Ação, que marca o Dia Mundial dos Pobres, acontecerá em parceria com a Paróquia Nossa Senhora Aparecida

A Prefeitura promoverá, neste domingo (16/11), uma ação solidária em parceria com a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jd. Campos Verdes. O evento marcará a celebração do 9º Dia Mundial dos Pobres, instituído no âmbito da Igreja Católica Apostólica Romana, pelo Papa Francisco. A Paróquia está localizada na Rua Benedito Cândido dos Reis 156, no Jd. Campos Verdes.

O evento começará às 8h com uma missa. Após isso, segundo a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, haverá apresentações culturais e a disponibilização de uma série de serviços públicos e gratuitos (veja abaixo), bem como um almoço para a comunidade.

Voltada à comunidade, a ação envolverá também pessoas em situação de rua, atendidas nos serviços de acolhimento do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), como a Casa de Passagem, o Abrigo Institucional e o Centro POP.

“Esse evento foi pensado pela Igreja, devido ao Dia do Pobre, que foi instituído pelo Papa Francisco. Essa união, tanto da Igreja como do Governo, é muito importante para a comunidade. A igreja se propôs a fazer a celebração da missa, um almoço para as pessoas em situação de rua. A Prefeitura entra com várias ações pelo Fundo Social, pela Secretaria de Inclusão Social e por outras secretarias para fazer um atendimento bem completo”, ressaltou a primeira dama, presidente do Fundo Social de Solidariedade e secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social, Maria dos Anjos Assis Barros.

Confira abaixo as atrações e os serviços disponibilizados:

Brinquedos infláveis

Varal Solidário

corte de cabelo

carrinho de pipoca

carrinho de algodão doce

Viva Mais em Movimento

Tenda da Saúde – aferição de pressão; pesagem para a condicionalidade do Bolsa Família; testes rápidos e orientações quanto a higiene bucal (com distribuição de kits contendo escova e creme dental).

Tenda do Meio Ambiente – doação de adubo orgânico; exposição de mesas feitas com madeiras reaproveitadas, adereços com materiais reaproveitados e plantas

