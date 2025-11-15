Os Estados Unidos- A Casa Branca anunciou a redução das tarifas sobre café e carne, medida assinada por Donald Trump para conter a inflação de alimentos nos EUA.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O alívio beneficia diretamente o Brasil, maior produtor mundial de café e forte exportador de carne, que havia perdido espaço após sobretaxas de 50%. Com a mudança, o país espera recuperar competitividade e retomar embarques ao mercado americano.

Estados Unidos e Brasil

O Brasil pode ser beneficiado com a redução das tarifas. No entanto, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços informou que ainda está analisando a Ordem Executiva assinada por Trump.

Em nota, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) informou que está avaliando se a Ordem Executiva se aplica “à tarifa base de 10%, à de 40% [adicional] ou a ambas”.

“O Cecafé está em contato com seus pares americanos, neste momento, para analisar, cuidadosamente, a situação e termos noção do real cenário que se apresenta”, diz o comunicado.

Já a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) considerou positiva a decisão do governo norte-americano de reduzir as tarifas aplicadas à bovina brasileira.

“A medida reforça a confiança no diálogo técnico entre os dois países e reconhece a importância da carne do Brasil, marcada pela qualidade, pela regularidade e pela contribuição para a segurança alimentar mundial”, informou.

Leia + sobre economia, emprego e mercado