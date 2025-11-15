Traficantes que usavam canos para guardas drogas no conjunto Roberto Romano em Santa Bárbara d’Oeste se deram mal esta sexta-feira após ação da Guarda Civil Municipal.
Os agentes da lei de Santa Bárbara apreenderam uma grande quantidade de drogas na manhã desta sexta-feira (14) no Conjunto Habitacional Roberto Romano. Durante patrulhamento, os agentes Subinspetor Lacerda, GCM Pereira e GCM Jefferson avistaram um indivíduo escondendo algo na saída de um cano.
Ao notar a presença da equipe, ele fugiu e não foi localizado.
Só a droga no cano
Com apoio das equipes de motopatrulhamento — GCM Brandão e GCM Medeiros — e da equipe composta pelo Inspetor Douglas e GCMF Rafaela, os guardas realizaram busca no local e localizaram uma sacola contendo diversas porções de entorpecentes, entre maconha, haxixe, cocaína e crack.
Todo o material foi apresentado no 1º Distrito Policial, onde ficou apreendido.
