Traficantes que usavam canos para guardas drogas no conjunto Roberto Romano em Santa Bárbara d’Oeste se deram mal esta sexta-feira após ação da Guarda Civil Municipal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os agentes da lei de Santa Bárbara apreenderam uma grande quantidade de drogas na manhã desta sexta-feira (14) no Conjunto Habitacional Roberto Romano. Durante patrulhamento, os agentes Subinspetor Lacerda, GCM Pereira e GCM Jefferson avistaram um indivíduo escondendo algo na saída de um cano.

Ao notar a presença da equipe, ele fugiu e não foi localizado.