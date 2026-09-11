Um Renault Clio foi parar dentro do Parque dos Jacarandás em Santa Bárbara d’Oeste no final da madrugada deste 11 de setembro. O condutor fugiu e o guincho foi chamado.

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O acidente foi registrado por volta das 5h40 na RUA DO ESTANHO 781.

Relato da Ocorrência da Guarda Clio sem motorista

Informações chegadas ao Cicomm no Parque Jacarandás teria ocorrido um sinistro de trânsito. Foi constatado que o veículo Renault Clio, cor preta, encontrava-se no interior do parque, tendo colidido contra uma árvore e, posteriormente, contra uma cerca composta por grade de ferro, ocasionando danos à mesma. Não foi localizado o condutor do veículo pelo local, tampouco foram obtidas informações acerca de seu paradeiro. Diante dos fatos, foi acionado o serviço de guincho para a remoção do veículo.

Outro caso- Derrubou o poste

Data: 10 de setembro de 2026 Horário: 23h59

Local: RUA DA AGRICULTURA, 3600

Equipe 2

Uma guarniçãoda GCM compareceu na rua da Agricultura onde um caminhão não identificado colidiu com um poste da CPFL, derrubando-o no meio da via.

O local foi sinalizado e compareceu uma viatura da CPFL que tomou a iniciativa de cortar a energia e iniciar os trabalhos para a substituição do poste. Foram usados cones para a interdição da via.

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