Vacinação nas escolas: Prefeitura promove estratégia de imunização para crianças menores de 5 anos

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio das Secretarias de Saúde e de Educação, promove a partir do dia 1º de outubro uma estratégia de imunização contra o sarampo, a poliomielite e a influenza para crianças menores de 5 anos. A iniciativa atende recomendação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e seguirá até o dia 21 de outubro.

O objetivo é ampliar o acesso e a cobertura vacinal, além de incentivar a cultura da imunização e disseminar ações educativas de saúde entre os estudantes. No período, profissionais de saúde farão a aplicação das doses contra o sarampo, a poliomielite e a influenza nas unidades escolares, conforme cronograma prévio. Serão 14 instituições de ensino participantes, que receberão um termo de assentimento que deverá ser assinado pelos pais ou responsáveis, autorizando a administração das doses.

Durante a iniciativa, as crianças da faixa etária acima deverão comparecer em sua unidade escolar, na data informada, com a caderneta de vacina em mãos e o termo assinado, para receber as doses. O cronograma será informado aos pais ou responsáveis pela escola participante.

Além da estratégia nas escolas, de 1º a 21 de outubro, a vacinação será intensificada nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Município. Nesse período, todas as crianças menores de 5 anos, inclusive aquelas que não tiverem a vacinação atualizada na escola, poderão comparecer à unidade mais próxima de sua residência, com a caderneta de vacinação e acompanhadas dos pais ou responsáveis, para atualizar as suas vacinas.

No Município, as vacinas para todas as faixas etárias são disponibilizadas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de acordo com o Calendário de Vacinação. Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

Unidades escolares participantes:

EMEI Profª Áurea Nadir Martinelli – Mollon IV

CIEP Angélica Sega Tremacoldi II – Jardim das Orquídeas

EMEI Profª Rita de Cássia Toledo Mello Salviano Alves – Santa Rosa II

EMEI Cleiton – Jardim São Camilo

ADI Euvaldo de Queiroz Dias – Jardim Esmeralda

EMEI Eufrásia Garcia de Souza – Nova Conquista

EMEI Zinho Saes – Vista Alegre

EMEI Profª Vilma Maluf Mantovani – Zabani

EMEI Vera Lúcia Barbosa de Lima Juliato – Vila Sartori

EMEI Mainá – Conjunto Romano

EMEI Nair Valente – Jardim Cândido Bertini

CIEP Leonel de Moura Brizola – Santa Rita

EMEFEI Profª Iraídes Ferreira Lorenço – Unidade II – Jardim Pérola

EMEI Nelson Sartori – 31 de Março

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