Aos 74 anos, gêmeos mantêm viva tradição de correr juntos na Dez Milhas Garoto

Deolindo e Amarílio Braga, compartilham há décadas a paixão pelo esporte e se preparam para mais uma edição da prova, que chega aos 35 anos em 2026

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Há histórias que ajudam a contar a trajetória da Dez Milhas Garoto para além dos números, recordes e quilômetros percorridos. A dos irmãos gêmeos Deolindo e Amarilio Braga, de 74 anos, é uma delas. Corredores de longa data, os dois construíram uma relação especial com a prova e fizeram da corrida de rua não apenas um esporte, mas também uma forma de estarem juntos e compartilharem uma paixão que atravessa décadas.

Deolindo foi quem começou essa história. Corredor há 49 anos, ele conta que sempre participou de provas de rua por esporte e foi incentivado pelo sobrinho a encarar a Dez Milhas Garoto. Mais tarde, fez questão de levar o irmão para esse universo: pagou a primeira inscrição de Amarílio e o convidou para correr. A partir dali, os gêmeos passaram a dividir também as pistas.

“Incentivei meu irmão a correr. Assim, fizemos uma dupla: os gêmeos corredores”, conta Deolindo. Ao olhar para quase cinco décadas dedicadas à corrida, ele também faz questão de lembrar de outra companhia fundamental nessa trajetória. “Eu sempre tive minha esposa do meu lado, correndo o Brasil e toda a América. Todas as corridas da Dez Milhas foram especiais para mim”, relembra o corredor que participou das 34 edições da prova.

Para Amarilio, aquele primeiro convite do irmão se transformou em algo muito maior. O que começou como um desafio virou uma paixão compartilhada e uma história que atravessou os anos. “A primeira corrida que corri, quando ele me fez esse convite, marcou a minha vida. Depois disso, eu não parei de correr mais”, conta. Mais do que os quilômetros percorridos, Amarilio encontra no esporte um sentido de pertencimento que ajuda a explicar por que continua voltando às ruas. “Esporte é vida, é saúde, é respeito, é educação”, afirma. Para ele, cada largada é também uma oportunidade de encontro: “Esporte é reunião de família. A gente está sempre se reunindo no final de semana. É uma família crescente.”

Aos 74 anos, os irmãos seguem acumulando quilômetros e histórias e já se preparam para estar novamente na largada da Dez Milhas Garoto. Mais do que buscar tempo ou colocação, há um objetivo especial para a próxima edição: completar juntos mais um capítulo dessa trajetória. “Queremos fazer uma boa corrida e chegar juntos. Nós dois, lado a lado, se Deus assim permitir”, diz Deolindo.

Amarilio também não esconde a emoção de continuar participando da prova ao lado do irmão. “Quero continuar sempre correndo. Corrida é vida, é saúde e não tem idade”, reforça e informa que correu 27 edições da Dez Milhas Garoto.

Para Priscilla Caselatto, gerente de Marketing da Garoto, histórias como a dos irmãos ajudam a traduzir a relação construída entre a prova e os corredores ao longo de mais de três décadas. “Chegar à 35ª edição é também celebrar todas as pessoas que construíram essa história conosco. Deolindo e Amarilio representam muito do que queremos promover com a Dez Milhas Garoto: a prática esportiva como fonte de saúde, bem-estar, conexão e experiências que atravessam gerações. É muito especial ver corredores que criaram uma relação tão duradoura com a prova e continuam fazendo parte dela ano após ano”, afirma.

Sobre a Dez Milhas Garoto

Criada em 1989 para celebrar os 60 anos da Chocolates Garoto, a Dez Milhas Garoto chega à sua 35ª edição consolidada como a maior corrida do Espírito Santo e uma das provas mais tradicionais do calendário esportivo brasileiro. Em 2026, o evento registrou recorde histórico de inscrições, com 20 mil vagas esgotadas em apenas 14 horas, reforçando sua relevância entre corredores capixabas e atletas de todo o país.

Neste ano, a prova passa a contar com o selo da World Athletics, reconhecimento internacional que atesta a qualidade técnica e a relevância do evento no cenário esportivo global. Além da corrida principal, a programação inclui a Corrida Garotada, destinada a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, e a Cachorrida, que promove a prática esportiva entre tutores e seus pets.

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